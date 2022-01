COVID-19: Jalisco exigirá certificado de vacunación para establecimientos recreativos

Antros, discotecas y bares serán algunos de los establecimientos que deberán pedir certificado de vacunación. (Foto: David Zorrakino - Europa Press)

De acara al alza de los casos por COVID-19 registrado en los últimos días, el gobierno de Jalisco decretó que será obligatorio presentar certificado de vacunación para ingresar a establecimientos de carácter recreativo.

Así lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en conferencia de prensa, donde también se estableció la reducción de aforos en estadios a un 60%. Ambas medidas entrarán en vigor a partir del próximo 14 de enero.

De acuerdo al informe, las actividades que deberán solicitar el documento serán antros, casinos, estadios, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y eventos masivos.

Los certificados válidos serán los emitidos por el Gobierno Federal, la papeleta de vacunación entregada en Jalisco o el comprobante de vacunación aplicado en Estados Unidos u otro país.

La ciudadanía que no ha sido vacunada podrá presentar una prueba negativa PCR con vigencia máxima de 48 horas. (Foto: EFE/David Guzmán)

En tanto, las personas “que han decidido no vacunarse” podrán presentar una prueba negativa con 48 horas de vigencia, la cual, aclaró Alfaro, será válida únicamente de tipo PCR emitida por laboratorios privados acreditados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“El sistema estatal de pruebas gratuitas no va a dar este tipo de pruebas a las personas que no estén vacunadas. Si quieren mantenerse en su postura de no vacunarse, y asistir a estos eventos, tendrán que pagar una prueba para poder acceder”, reiteró.

Las únicas actividades que sí tendrán restricción total hasta el 12 de febrero serán las fiestas patronales, del hijo ausente o de calle; ferias o kermeses; bailes, peregrinaciones y carnavales.

A pesar de dichas medidas, el emecista descartó la suspensión total de las actividades económicas en la entidad: “No podemos volver a detener la economía de nuestro estado”.

“No podemos volver a detener la economía de nuestro estado. Entendemos que la salud es primero, pero también entendemos el impacto que podrá tener entrar a una estrategia de restricciones o suspensión de actividades”, aseveró.

Enrique Alfaro informó que el regreso a clases será escalonado el próximo 17 de enero. (Foto: EFE/Madla Hartz)

En cuanto al regreso a clases en educación básica del próximo 17 de enero, Alfaro destacó que éste será de manera escalonada y bajo el esquema optativo en cuanto a presencialidad en las aulas se refiere.

Por su parte, el nivel medio superior sufrirá un retraso en la vuelta para el 31 de enero, mientras que el superior será a partir del 8 de febrero.

“A partir del 31 (de enero) cada institución de educación superior está en la libertad de poder definir, bajo el modelo que consideren, el regreso a la presencialidad”, aclaró.

“Este esquema de escalonamiento lo que nos va a permitir es evitar que regresar todos al mismo tiempo haya una menor capacidad de respuesta ante un posible crecimiento de contagios”.

Al corte del 9 de enero, la SSa registró poco más de 11 mil casos positivos por COVID-19 en las últimas 24 horas. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Derivado de esta medida, el Gobierno estatal también modificará el calendario de vacunación para el personal docente, de tal manera que se priorice el refuerzo de profesores y profesoras del sistema de educación básica.

El político aseguró que la entidad cuenta con suficientes pruebas para la detección del virus, esto gracias al convenio establecida la Universidad de Guadalajara. De ahí que exhortó a la ciudadanía a realizarse el test en caso de presentar sintomatología.

Este pronunciamiento contrasta con lo proclamado por la Ciudad de México (CDMX), e incluso por el mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes han exhortado a asumirse como positivo, en lugar de aplicarse la prueba.

La Secretaría de Salud (SSa), a través del comunicado técnico diario, informó que para el domingo 9 de enero se registraron 31 muertes y 11 mil 509 nuevos casos de COVID-19 en el país.

