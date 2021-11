Hallazgo de nuevas fosas clandestinas y restos humanos revive el dolor de las Madres Buscadoras de Sonora

Dos integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora (Foto: Twitter/ @buscadorasonora)

El narco en Sonora tiene su propio estilo para las parcelas donde secuestran y asesinan a sus víctimas. Las madres, esposas y abuelas de desaparecidos ya saben que las pistas que buscan se encuentran dentro de inmuebles abandonados en lo profundo de cerros conectados por carreteras.

Por lo general, están rodeadas de árboles frondosos y lugares desérticos. Cuando se juntan estas características, los familiares saben que posiblemente han topado con un lugar de exterminio de los cárteles, y alrededor es altamente probable que se encuentren los restos de un ser querido. Este conocimiento lo han logrado las madres de desaparecidos gracias a que se han entrenado para ganarle a los criminales.

Este miércoles, en su última búsqueda, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de 14 fosas clandestinas con al menos tres cuerpos cada una.

En entrevista con Infobae México, Cecilia Flores Armenta, presidenta de dicho colectivo dijo que el descubrimiento se realizó el miércoles, tras una labor de varias horas en el poblado de Miguel Alemán, cerca del Plan de Ayala.

“Logramos identificar 14 fosas y al menos tres cuerpos en cada una. Aún no podemos hacer puntualidad de los cadáveres hasta que la fiscalía haga el levantamiento y ellos procesen las cosas”, señaló.

Para el avance de la identificación de cuerpos, Cecilia Flores urgió la ayuda de organizaciones internacionales. “Necesitamos que la ONU entre y participe, para agilizar los trámites de ADN. Sólo hay un antropólogo para todo ese trabajo”, especificó.

Cecilia Flores, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Muy temprano, el 24 de noviembre llegó a una parcela —antes hacienda— un camión repleto de mujeres que llevaban palas, machetes, banderillas, botellas de agua y el corazón desbordado. Se encontraban ahí para buscar a sus hijos desaparecidos.

Desde 2019, Cecilia, junto a un cúmulo de mujeres, astilla la tierra para buscar a su hijo. Este miércoles, un milagro parece haberse realizado para Cecilia, al encontrar lo que sería el cráneo de su hijo Marco Antonio. Pese a ello, la búsqueda de desaparecidos en Sonora, conducida por esta valiente mujer, continúa.

“Siempre les digo a las madres de hijos desparecidos que no se rindan, que no se cansen de luchar, somos su única manera de ellos de regresar a casa. Nadie los va a buscar, las autoridades han dicho que no es su trabajo andar escarbando”, señaló.

Una mujer que pertenece a la ONG Madres Buscadoras muestra restos humanos localizados en una fosa clandestina, el 24 de noviembre de 2021, en Hermosillo (México). (Foto: EFE/ Daniel Sánchez)

A falta de apoyos de los gobiernos estatal y federal, las Madres Buscadoras de Sonora han abierto una cuenta bancaria para donativos y solicitado agua, suero, hidratantes y bolsas de dormir.

Sobre el último hallazgo, en redes sociales compartieron imágenes que destacan pequeños fragmentos de costillas, ropa manchada de sangre, cráneos quemados, una mandíbula, todo entre la tierra seca del desierto.

Los agentes de la AMIC acudieron luego de recibir el reporte. Las autoridades federales reconocen una crisis de 95 mil personas desaparecidas hasta el momento en el país, de ellas, unas 76 mil desde 2006, cuando inició la guerra contra el narco con Felipe Calderón.

