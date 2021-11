“Con saliva no se soluciona nada”: Madres Buscadoras de Sonora arremetieron contra AMLO y Durazo

El colectivo denunció nula respuesta por parte de las autoridades (Fotografía: Facebook/Madres Buscadoras de Sonora)

El viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador realizó su habitual conferencia matutina en Sonora. Así, acompañado de Alfonso Durazo, gobernador de la entidad, externó los planes de crecimiento económico y mejoras en la seguridad que tiene planeado para los habitantes de dicha región.

“No tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar. Todo lo que hoy somos se lo debo a las y los sonorenses y a la cuarta transformación. Mi compromiso, estar a la altura de la responsabilidad, que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado. Aún cuando el tema es la seguridad, hoy se cumplen 60 días de que sumí la responsabilidad y no puedo dejar de mencionar que Sonora vive un punto de inflexión, hemos pasado de un gobierno elitista, marcado por el despilfarro, la corrupción a un gobierno comprometido con la transparencia”, señaló Durazo en su participación.

No obstante, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora no se quedó callado ante dichas declaraciones y mencionó en sus redes sociales el poco apoyo que han recibido por parte de las autoridades estatales para continuar la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

La entidad de Sonora ha sido motivo de disputas entre grupos criminales (Foto: Twitter/buscadorasonora)

“La natura dice que los hijos deben sepultar a sus padres. Perder un hijo es muy doloroso, pero tenerlo desaparecido es morir a diario, lentamente, en una incertidumbre angustiosa e indescriptible. Es despertar a media noche ahogada con tus propias lagrimas”, remarcaron desde su cuenta de Twitter.

De igual forma, ahondaron en que ellas tuvieron que dejar muchas partes de su vida para dedicarse a la labor que realizan y constantemente se encuentran con obstáculos más difíciles.

“Buscamos a nuestros desaparecidos renunciando a nuestras propias vidas que siempre están amenazadas. Así que sufrir por todo lo material es faltarle el respeto al dolor”, escribieron.

El colectivo puntualizó que en repetidas ocasiones han solicitado apoyo gubernamental, pero han sido ignoradas.

“Hoy el presidente @lopezobrador_ vino a Sonora a lucirse con su Mañanera junto a@AlfonsoDurazo. Se les olvidó traer un plan para protegernos a los colectivos de búsqueda y para encontrar a nuestros desaparecidos. Con saliva y simulación no se soluciona nada”.

Y recordaron las terribles pérdidas que han sufrido debido a las tareas de búsqueda que realizan a lo largo del estado.

El colectivo solicitó a Alfonso Durazo una camioneta 4x4 (Foto: FB)

“A mi compañera #AranzaRamos la asesinaron por buscar a su esposo y recientemente a otra miembro del colectivo #LettyÁlvarez sufrió un levantón por lo mismo. ¿Qué están haciendo ustedes @lopezobrador_ @AlfonsoDurazo @CNDH @FGRMexico @A_Encinas_R @SEGOB_mx @CMecanismo? NADA.”

Finalmente comprendemos que estamos indefensas. Que quienes deberían protegernos no lo hacen, porque al alzar la voz los exhibimos como lo que son realmente. Así que cuando un político les diga que no es igual a los demás, significa que es verdad, no es igual, es peor.

En este sentido, recientemente, el colectivo solicitó a Alfonso Durazo una camioneta 4x4 para poder continuar con sus labores, sin embargo, se encontraron con la nula respuesta del mandatario.

“Nosotras hemos pedido una camioneta, de hecho le dije a Alfonso Durazo por qué le entregó tantas camionetas a la fiscalía y no a los colectivos que al final hacemos su trabajo[...] el presidente López Obrador ha dicho que apoya a las víctimas, eso es mentira, no tenemos nada ni siquiera dinero para la gasolina”, dijo recientemente Cecilia Patricia, presidenta del colectivo para Azucena Uresti.

Ante esta situación, el colectivo decidió hacer una rifa, donde están sorteando un coche 2007 para recaudar fondos y comprar el vehículo que necesitan.

SEGUIR LEYENDO