“El presidente más feminista”: Chumel Torres ironizó el comentario de AMLO sobre estatua a la Patria

Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizó un comentario respecto a una estatua situada en Tabasco, el cual levantó varias críticas en redes sociales, una de ellas, la de Chumel Torres, ironizando respecto a lo que el presidente había mencionado.

El presidente se refirió a una estatua dedicada a la patria, y que se ubica en Tabasco, de la siguiente manera: “En mi estado hicieron un monumento bellísimo a la patria. Ahí está, es una mujer con sus bustos muy evidentes pues… que es la patria. Entonces, ¿cómo conocen al monumento? como “La chichona”. Porque… bueno eso ya se los dejo. Entonces no quiero tampoco así, ¿Para qué las estatuas?, ¿Han visto estatuas de Ricardo Flores Magón?, nada”, mencionó AMLO.

Por medio de su cuenta de Twitter, el conductor del programa El Pulso de la República compartió el video donde el presidente cuenta esta anécdota. Al tuit, con el fragmento de video, lo acompañó con la frase: “El presidente más feminista de la historia”.

Chumel Torres, tuit amlo presidente feminista (Foto: Captura de pantalla Twitter @ChumelTorres)

Las críticas hacia este comentario del mandatario se centraron principalmente en el uso la palabra “chichona”, además de que López Obrador pasó sus manos sobre el pecho figurando las voluptuosidades de la estatua a modo de descripción de la misma.

Esta la declaración la hizo con la intención de ilustrar su rechazo a que le construyan estatuas o monumentos porque “sólo muy pocas son respetadas”. Esto con relación al caso de la estatua colocada en Atlacomulco en honor a su persona. El monumento no duró ni tres días completos, pues durante los primeros minutos de este 2022, la estatua que había sido inaugurada el 29 de diciembre, fue derribada y decapitada.

Hasta este momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables del hecho, pero a través de redes sociales circuló la fotografía de la estatua derribada frente al pedestal en donde se encontraba, además de que ya no tiene la cabeza.

Durante la conferencia matutina de ayer, el presidente agradeció la iniciativa y el gesto que tuvo el expresidente municipal y varios seguidores de su gobierno, sin embargo pidió no construir ninguna otra estatua, pues es algo que ya ha expresado que no le gusta.

“Darle un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, del Estado de México, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos, que los queremos mucho y que amor con amor se paga. Pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre. Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua”, comentó el lunes 3 de diciembre.

Fotos: (Twitter/@Guadarios/@ernestoperezgom)

“No quiero nada de eso; lo he expresado varias veces. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente les hubiera yo convencido, como no me consultaron ellos mandaron a hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho eso ya es secundario”, agregó López Obrador.

“Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad”. López Obrador añadió que se siente muy seguro de lo que está haciendo: “Me siento muy contento, estoy muy feliz y todos los días me confieso con el tribunal de mi conciencia, y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo”.

