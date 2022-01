Profeco: las marcas de chocolate que contienen exceso de calorías y publicidad engañosa

(Foto: Cuartoscuro)

El chocolate caliente o chocolate a la taza es una preparación que se hace a partir de chocolate o cacao en polvo disuelta en agua o leche, a la que se le suele agregar azúcar, harina y especias dulces; en México, la costumbre de beberlo tiene miles de años de antigüedad, por lo que hay varias marcas de chocolate que se comercializan en el país e incluso que se exportan a otras partes del mundo.

Este enero, en el marco de Día de Reyes, no se puede prescindir de la tradicional rosca acompañada con una taza de la dulce bebida, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un total de 516 pruebas en 32 productos de distintas marcas para analizar cuáles son las que dan información falsa en su etiquetado.

Chocolates con irregularidades: etiquetado engañoso y más azúcar que cacao

- Abuelita Original Nestlé: tuvo hasta 6% menos de contenido neto declarado, por lo que no cumple con la NOM-002, y no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

- Don Gustavo: contiene 12.8% menos de lo declarado. No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

- Golden Hills: adiciona grasa vegetal de coco o de palma, por lo que no cumple con la NOM-186

(Foto: Reuters/Paul Hanna)

- Ibarra: no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

- La Suiza: tuvo hasta 4.2% menos del contenido neto del declarado, por lo que no cumple con la NOM-002.

- Moctezuma Casero: tuvo hasta 6.5% menos contenido del declarado, por lo que no cumple con la NOM-002. Chocolate Abuelita Granulado (en polvo): No ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

- Choco Tavo: no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

- Morelia Presidencial: no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051.

- Nesquik Opti-Star Nestlé: no ostenta el sello de Exceso de Calorías, por lo que no cumple con la NOM-051. La Vaquita: No debe destacar en la superficie del empaque principal de exhibición, ciertas leyendas como “Adicionada con vitaminas y hierro”.

Cuáles son las marcas de chocolate que sí cumplieron las normas

(Foto: EFE/ Carlos Ortega)

- Cal-C-Tose.

- Choco Milk.

- Great Value. 540 g.

- Moctezuma Original. 200 g.

- Moctezuma Uruapan Premium. 250 g.

- Selecto Brand. 540 g.

- Abuelita Nestlé reducido en azúcar. 240 g.

- Chococoa. 540 g.

- Precissimo. 540 g.

- Great Value en polvo. 320 g.





Información en desarrollo