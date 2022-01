Felipe Calderón arremetió contra los “otros datos” de AMLO: “Se llaman mentiras”

Felipe Calderón y AMLO se han enfrentado a palabras durante el sexenio de la llamada Cuarta Transformación (Foto: Cuartoscuro/Reuters)

Felipe Calderón, expresidente de México, ha demostrado que su papel en la política sigue activo, aunque no involucre ningún trabajo dentro de la Función Pública, y más bien lo haga desde la trinchera opositora.

A lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Calderón Hinojosa ha estado a la altura de los más férreos críticos de las decisiones políticas, económicas y sociales de la Cuarta Transformación (4T).

Es común que a través de su Twitter oficial haga diversos comentarios o ponga en duda los dichos del jefe del ejecutivo federal, abanderado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), e incluso recibiendo respuesta en algunas ocasiones.

Felipe Calderón ha sido uno de los más polémicos críticos de Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales (Foto: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO)

Ahora, el panista dejó un meme que asemeja los famosos carteles de las librerías Gandhi que inundaron la República; en estos, te invitaban a leer un libro por medio de diferentes frases relacionadas con la literatura, e incluso relacionaban la lectura con cambios significativos en la ortografía de cada persona.

“Leer te ayudará a entender que los otros datos, no son otros datos, se llaman mentiras”, se puede leer en el cartel que evidentemente es falso, pues lo habrían creado usuarios de la red, no la librería.

“No son otros datos, se llaman mentiras”, agregó Felipe Calderón, dándole un énfasis en la idea principal que dicho cartel expone.

Felipe Calderón arremetió contra los “otros datos” de AMLO

Esta frase podemos relacionarla con las múltiples ocasiones en que López Obrador ha desmentido los dichos políticos de sus opositores, o bien, de la prensa, a través de lo que llama “sus otros datos”.

No sólo ha sido en cuestiones de seguridad, o de la pandemia por coronavirus, el mandatario también ha empleado esa frase para referirse, por ejemplo, al reporte sobre la Medición de la Pobreza 2020 presentado este jueves por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre otras referencias.

Dicha publicación a los usuarios de la red social; mientras algunos estuvieron de acuerdo con el dicho y lanzaron otros señalamientos contra la 4T, otros increparon a Felipe Calderón por el arresto de sus super policías en el extranjero.

AMLO ha usado sus "otros datos" en múltiples ocasiones para desmentir a periodistas y opositores FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

AMLO responde a Felipe Calderón

La más reciente respuesta de AMLO a Felipe Calderón, sucedió el 8 de diciembre de 2021, cuando en conferencia de prensa, Ana García Vilchis señaló al ex presidente Calderón por compartir una Fake News.

Se trató de un tuit publicado por el panista, donde acusó una supuesta “simulación” de López Obrador en un video publicado para dar a conocer los avances del tren que conectará la estación Lechería del tren suburbano y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Un buen ejemplo de ‘Fake News’: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”, compartió el antes militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Andrés Manuel López Obrador ha salido en defensa de su gabinete ante los embates de la oposición FOTO: VICTORIA VALTERRA/CUARTOSCURO.COM

En este contexto, el mandatario mexicano recomendó a Calderón cuidar su prestigio, pues representó un papel importante en la vida pública del país.

“Es una vergüenza, ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos, dilapidarios, deben de cuidarse y, sobre todo, un expresidente, por lo que representó para México en su tiempo”, dijo en conferencia de prensa matutina.

