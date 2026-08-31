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CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás del coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, detalló que esta organización criminal podría estar detrás de los últimos actos violentos en contra de autoridades

(Crédito: redes sociales)
(Crédito: redes sociales)
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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ordenado el ataque con explosivos contra la Comandancia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, como represalia directa por la detención de uno de sus presuntos miembros, registrada 48 horas antes de la agresión de este domingo.

Fue el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, quien detalló en entrevista con Azucena Uresti que durante la noche del domingo un vehículo con explosivos en su interior fue detonado frente a la comandancia en un ataque directo.

El hecho dejó como saldo un total de 10 personas lesionadas —dos policías y ocho civiles—, dos de ellas en estado grave, y 17 inmuebles dañados por la onda expansiva, aunque en un primer momento se informaron solo seis heridos.

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La detención que habría desencadenado la agresión con explosivos

El fiscal dijo que la línea de investigación apunta a que la agresión se cometió en respuesta a la detención de un hombre que se identificó plenamente como miembro del CJNG tras un ataque armado y en el que una motocicleta con explosivos detonó en contra de elementos de la Policía Municipal de Villa García.

La agresión ocurrió durante un operativo conjunto entre Zacatecas y Aguascalientes en el municipio de Asientos. Tras los hechos fue detenido William “N”, un joven de 18 años originario de Aguascalientes al ser señalado como el responsable de agredir al personal.

Ataque armado Zacatecas
Ataque armado en carretera de Zacatecas deja un saldo de un policía herido y una maestra (especial)

Camacho detalló que en su individualización, el detenido reconoció ser sicario del CJNG: “Él mismo lo manifiesta en su individualización. Lamentablemente, él advierte ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación”.

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El fiscal no descartó que el ataque del domingo sea una respuesta directa a esa captura: “No podemos descartar que sea, de manera muy particular, una reacción debido a la detención de William ”N”, que fuera detenido el pasado sábado en el municipio de Asientos, Aguascalientes”.

El vehículo bomba y la huella del cártel: es una zona con presencia del CJNG y Cártel de Sinaloa

El fiscal detalló que durante la investigación en la escena se detectó que uno de los vehículos utilizados en el ataque tenía número de serie con reporte de robo con violencia de abril de 2026 en el estado de Jalisco, lo que reforzaría la teoría de que el CJNG está implicado en ambos hechos de violencia.

“Todo esto soporta la teoría del caso, pero sobre todo la zona, que es una zona donde hay un predominio, una cierta presencia del Cártel de Jalisco, Cártel Pacífico, y las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo”, explicó.

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

Explicó que hasta el momento no han podido determinar si el explosivo fue detonado a distancia, ya que el único reporte disponible indica que el vehículo llevaba poco tiempo estacionado frente a la comandancia cuando ocurrió la detonación.

Ataque directo que provocó daños en viviendas al estar dentro de la zona urbana

El fiscal explicó que se trató de una agresión directa en contra de las instalaciones de la comandancia de Ojocaliente, la cual se ubica dentro de la zona urbana del municipio y rodeada de viviendas, lo que amplificó el impacto de la onda expansiva.

En total, 17 inmuebles resultaron con afectaciones, que van desde cristales rotos hasta daños estructurales en el edificio de la corporación, mientras que 8 civiles fueron lesionados, algunos en sus propias viviendas.

Ante los hechos, detalló que se encuentran recabando videograbaciones públicas y privadas de la zona para reconstruir la secuencia del ataque. Además, confirmó que ya tienen datos de dos vehículos adicionales posiblemente involucrados, cuyas características reservó.

Suman tres ataques en menos de una semana

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM
OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

Los ataques de Ojocaliente y del sábado en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, se suman al ocurrido el pasado 27 de agosto, cuando dos policías estatales de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por la detonación de explosivos artesanales en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco.

Tras la detonación se desató un enfrentamiento y la vía permaneció cerrada ocho horas mientras se localizaban y detonaban de forma controlada cuatro artefactos adicionales. Aunque las autoridades no han detallado si esta agresión también sería atribuida al CJNG, la violencia con el uso de explosivos ha incrementado en las últimas semanas.

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