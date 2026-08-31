México

Quién es el R5, el líder del Cártel de los Reyes por quien EEUU ofrece 3 millones de dólares

Luis Enrique Barragán Chávez fue señalado por Estados Unidos por participar en tráfico de drogas, operaciones armadas y extorsión a productores de aguacate; este domingo se reportó su posible abatimiento durante un enfrentamiento en Los Reyes, Michoacán

De confirmarse su muerte, Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “Wicho”, habría quedado fuera de operación apenas un mes después de la captura de “Poncho La Quiringua” y mientras Estados Unidos mantenía vigente una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera localizarlo. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
De confirmarse su muerte, Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “Wicho”, habría quedado fuera de operación apenas un mes después de la captura de “Poncho La Quiringua” y mientras Estados Unidos mantenía vigente una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera localizarlo. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
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Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “R5”, “Wicho” o “Güicho”, llegó a convertirse en uno de los objetivos criminales de mayor interés para Estados Unidos por su presunta participación en una estructura que combinaba narcotráfico, tráfico de armas y operaciones violentas en Michoacán.

El gobierno estadounidense ofreció hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o condena. La recompensa fue anunciada en agosto de 2025, cuando Washington presentó cargos contra cinco dirigentes de Cárteles Unidos y amplió sus acciones contra esa organización.

Un año después, el nombre de Barragán Chávez volvió a aparecer en un operativo federal en Michoacán. Durante la madrugada de este 31 de agosto, elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y la Guardia Civil participaron en un despliegue contra el Cártel de Los Reyes en el municipio del mismo nombre.

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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que hubo un enfrentamiento y que la Fiscalía estatal se encontraba en el lugar para establecer lo ocurrido. De manera extraoficial, fuentes militares reportaron el posible abatimiento de Barragán Chávez, pero, hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han confirmado su muerte.

El caso que llevó su nombre hasta Estados Unidos

La investigación estadounidense contra Barragán Chávez comenzó mucho antes de que Washington ofreciera la recompensa.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una investigación iniciada en 2019 a partir de un accidente automovilístico en Tennessee permitió a los investigadores descubrir un cargamento de metanfetamina. El seguimiento de esa operación llevó a un domicilio en Atlanta, Georgia, donde fueron localizadas más drogas, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo.

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La investigación permitió rastrear una red de distribución de drogas hacia integrantes de Cárteles Unidos y posteriormente identificar a Barragán Chávez como uno de sus dirigentes.

En julio de 2023, fiscales estadounidenses lo acusaron formalmente en el Distrito de Columbia por delitos relacionados con conspiración para traficar drogas y armas de fuego.

Dos años después, el caso adquirió una dimensión mayor. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia anunció cargos contra cinco dirigentes de Cárteles Unidos, entre ellos Barragán Chávez, y el Departamento de Estado colocó una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera llevarlo ante la justicia.

Luis Enrique Barragán "R5" o "Wicho"
El Departamento de Estado de EEUU identifica a Barragán Chávez como jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes. (Crédito: Departamento de Estado de EEUU)

Qué papel le atribuyó Washington

El Departamento de Estado identifica a Barragán Chávez como jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes, una organización que forma parte de Cárteles Unidos.

De acuerdo con la ficha estadounidense, su función no se limitaba al tráfico de drogas. Las autoridades de ese país sostienen que las ganancias obtenidas mediante la venta de narcóticos en Estados Unidos eran utilizadas para financiar operaciones armadas en Michoacán.

Washington le atribuye el uso y adquisición de armamento de alto poder, vehículos blindados, drones empleados para lanzar explosivos y otros recursos utilizados en la disputa territorial contra grupos rivales.

También lo vincula con la contratación de combatientes locales y mercenarios extranjeros.

Estas acusaciones forman parte de los señalamientos de las autoridades estadounidenses y fueron utilizadas para justificar las acciones judiciales, financieras y de recompensa contra el capo.

El Cártel de Los Reyes y la disputa por Michoacán

Barragán Chávez operaba dentro de una estructura mayor. El Cártel de Los Reyes forma parte de Cárteles Unidos, una alianza de organizaciones criminales que mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

El Departamento de Justicia estadounidense incluyó a Barragán Chávez entre los cinco dirigentes de Cárteles Unidos acusados en 2025. La lista también incluyó a Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”; Alfonso Fernández Magallón, “Poncho”; Edgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”, y Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”.

Dentro de Los Reyes, Barragán Chávez quedó expuesto como uno de los principales mandos después de la captura de Alfonso Fernández Magallón.

“Poncho La Quiringua” fue detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. Tras su captura, integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos carreteros e incendiaron vehículos en Los Reyes y Peribán para intentar obstaculizar el traslado del líder criminal.

La detención también dejó bajo presión a una estructura criminal a la que las autoridades atribuyen actividades de narcotráfico y extorsión en municipios del occidente de Michoacán.

Un objetivo de tres millones de dólares, bajo fuego en Los Reyes

El operativo de este domingo ocurrió precisamente en el territorio donde el Cártel de Los Reyes mantiene uno de sus principales bastiones.

Ramírez Bedolla informó que, además de Los Reyes, existe un despliegue de seguridad en Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija para combatir la extorsión en esta región del occidente de Michoacán, cercana a Jalisco.

El mandatario estatal evitó confirmar la muerte de Barragán Chávez y señaló que las autoridades esperaban el reporte de la Fiscalía.

Por ahora, el dato que permanece confirmado es el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad e integrantes del Cártel de Los Reyes. El posible abatimiento de “R5” continúa sujeto a la confirmación oficial.

Si la Fiscalía confirma su muerte, Barragán Chávez habría quedado fuera de operación apenas un mes después de la captura de “Poncho La Quiringua” y después de que Estados Unidos mantuviera vigente una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera localizarlo y llevarlo ante la justicia.

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