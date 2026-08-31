David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

La prensa mexicana se rindió ante Leo Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina (REUTERS)

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Lionel Messi anunció este 31 de agosto su retiro de la Selección de Argentina a través de una carta publicada en sus redes sociales, y la prensa mexicana como David Faitelson no tardó en reconocer al astro argentino.

Messi decidió ponerle punto final a su historia con la albiceleste luego de quedar eliminado por España en la Final de la Copa del Mundo 2026, y ser campeón del mundo en Qatar 2022.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, se lee en parte de su carta.

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An Instagram post on Lionel Messi's account shows notepad pages and text in Spanish explaining his retirement from the Argentine national team, in this screenshot taken from social media, August 31, 2026. @leomessi via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Prensa mexicana se rinde ante Messi

El reconocido y polémico periodista David Faitelson, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026 el 19 de julio no opacarán la huella que dejó con la camiseta argentina.

El periodista de TUDN también subrayó que el astro se despidió de la Selección de Argentina por la puerta de la gloria, reconocimiento a toda su trayectoria.

“Lionel Messi se va de la selección argentina por la única puerta que reconoce su trayectoria: la de la gloria. Las lágrimas del 19 de julio se secarán y se olvidarán”.

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El periodista de TUDN también subrayó que el astro se despidió de la Selección de Argentina por la puerta de la gloria, reconocimiento a toda su trayectoria (Captura de pantalla)

Los números que dejó Messi en la Selección Argentina

El recorrido de Lionel Messi con la selección argentina ha dejado hitos que resuenan más allá de cualquier estadística. El delantero ha levantado el trofeo del Mundial, dos títulos de Copa América, una Finalísima, un Mundial Sub-20 y una medalla de oro olímpica. Pero detrás de los éxitos colectivos, su impacto se refleja también en los registros individuales: 207 partidos disputados, 125 goles y 68 asistencias, lo que totaliza 193 participaciones directas en goles.

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022 - Final - Argentina contra Francia - Estadio de Lusail, Lusail, Catar - 18 de diciembre de 2022 El argentino Lionel Messi besa el trofeo mientras celebra la victoria en la Copa del Mundo. REUTERS/Hannah Mckay/Foto de archivo

Más allá de las cifras, la influencia de Messi transformó el estilo y la mentalidad del equipo argentino. Su liderazgo se consolidó en momentos decisivos, permitiendo que la selección alcanzara la gloria después de largos periodos de espera.

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¿Cómo fue la última participación de Messi con Argentina?

La despedida de Messi con la Selección Argentina quedó marcada por cifras que redefinieron la historia del fútbol en los Mundiales. El capitán argentino se despidió de la competencia tras seis ediciones, dejando un legado difícil de igualar.

Durante el Mundial 2026, que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá, el jugador rosarino sumó ocho goles y cuatro asistencias. Estos números lo posicionaron como el segundo máximo anotador del certamen, solo por detrás de Kylian Mbappé.

En esa edición, Messi logró superar el récord de Miroslav Klose en cantidad de goles convertidos en Copas del Mundo. Sin embargo, el propio delantero francés lo sobrepasó al cierre del campeonato, relegando al argentino al segundo puesto histórico.

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La actuación de Messi en el torneo no solo consolidó su lugar entre los grandes del fútbol internacional, sino que también marcó su retiro de la máxima cita mundialista con un registro total de 21 goles, cifra que lo mantiene como el segundo máximo goleador de la historia del certamen.