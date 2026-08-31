México

Defensa arma operativo en Michoacán contra el Cártel de Los Reyes: reportan posible abatimiento del “R5″, uno de sus líderes

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que en el despliegue se registró un enfrentamiento

Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un operativo de seguridad. (SSP Michoacán)
Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un operativo de seguridad. (SSP Michoacán)
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán, realizaron un operativo durante la madrugada de este domingo en contra del Cártel de Los Reyes en el municipio que le dio nombre a la organización criminal.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se realizó el despliegue operativo en el municipio de Los Reyes, encabezado por la Defensa y en coordinación con elementos de seguridad estatal, en el que también se registró un enfrentamiento.

“Están por confirmar información, es un operativo en donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya están los agentes de Fiscalía en el lugar”, detalló en conferencia de prensa.

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Michoacán ha registrado diversos hechos violentos en las últimas semanas, uno derivado del líder del Cártel de Los Reyes. Credito:cuartoscuro

Además, Ramírez Bedolla explicó que existe un despliegue por agentes de seguridad en diversos municipios del estado para combatir la extorsión.

“Hay todo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en esta zona de Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo, Cotija, en la región occidente frontera con el estado de Jalisco. Es la información que tenemos hasta el momento”, afirmó.

Fuerzas federales confirmaron a Infobae México que el operativo se llevó a cabo en ese municipio en contra de miembros del Cártel de Los Reyes, un grupo delictivo que forma parte de Cárteles Unidos.

De manera extraoficial se reporta que Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, segundo al mando del Cártel de Los Reyes fue abatido durante el operativo; sin embargo, las autoridades hasta el momento no han confirmado el posible deceso del líder criminal ni la existencia de civiles abatidos tras el enfrentamiento.

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¿Quién es el “R5″?

Luis Enrique Barragán "R5" o "Wicho"
Foto: Departamento de Estado de EEUU

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho” es identificado como segundo al mando del Cártel de Los Reyes, una organización criminal reciente golpeado por autoridades federales con la detención de su líder, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como jefe de sicarios del cártel que, tras investigaciones relacionadas con Cárteles Unidos y el tráfico de drogas a ese país, provocaron que fuera acusado en julio de 2023 en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y relacionados con armas de fuego.

Dos años después, en julio de 2025, el Departamento del Tesoro lo sancionó por sus actividades delictivas en la extorsión de aguacateros dentro de Cárteles Unidos. Además, las autoridades estadounidenses anunciaron una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permita su captura, la cual sigue vigente.

Esta organización criminal está conformada por un alianza de diversos grupos, como lo son el Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, entre otros, que en su conjunto pelean contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para evitar su incursión en diversos municipios de Michoacán.

El "R5" fue sancionado junto a Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", líder de Cárteles Unidos, y otros criminales. Foto: FBI
El "R5" fue sancionado junto a Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", líder de Cárteles Unidos, y otros criminales. Foto: FBI

El Departamento de Estado de EEUU señala a Cárteles Unidos como responsable de la producción de drogas sintéticas y su tráfico hacia ese país, así como de la extorsión, reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de artefactos explosivos improvisados que han provocado la muerte de soldados mexicanos.

La caída de “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, desató narcobloqueos en Michoacán

El pasado 1 de agosto fue detenido Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes durante un operativo encabezado por el elementos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Los Reyes, Michoacán.

Tras su arresto, integrantes del cártel realizaron al menos seis bloqueos carreteros e incendiaron vehículos tanto en ese municipio como en Peribán para obstaculizar su traslado a la Ciudad de México, los cuales fueron atendidos por policías estatales.

Poncho La Quiringua
Foto: Facebook/mexicoserifa

Las autoridades vinculan a Fernández Magallón con ataques a través de drones contra efectivos militares en Cotija, Tingüindín y Jacona entre enero de 2025 y julio de 2026.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló además por reclutar exmilitares y policías colombianos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, así como por controlar pistas de aterrizaje para el traslado de cocaína desde Colombia hasta Michoacán. Además, las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de hasta por 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

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