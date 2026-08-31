Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago del martes 1 al viernes 4 de septiembre

Las beneficiarias con apellido inicial A son las primeras en recibir su depósito del bimestre septiembre-octubre, el martes 1 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión Mujeres Bienestar inicia su ciclo de pagos del bimestre septiembre-octubre 2026 este martes 1 de septiembre.

Las primeras en cobrar son las beneficiarias con apellido inicial A, B y C, que reciben 3 mil 100 pesos directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. El depósito llega sin gestores externos ni trámites adicionales.

El programa cubre a mujeres mexicanas de 60 a 64 años con residencia permanente en el país. No requiere historial laboral ni cotización previa al IMSS ni al ISSSTE.

La letra B cobra el miércoles 2 de septiembre; la C tiene asignados el jueves 3 y el viernes 4.

Estas beneficiarias cobran del martes 1 al viernes 4 de septiembre

La Secretaría de Bienestar publicó este lunes 31 de agosto el calendario oficial a través de su cuenta de X. Las fechas de la primera semana, organizadas por la letra inicial del primer apellido, son:

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Martes 1 de septiembre: A

Miércoles 2 de septiembre: B

Jueves 3 de septiembre: C

Viernes 4 de septiembre: C (continúa)

El resto del calendario se extiende hasta el viernes 25 de septiembre, cuando cobran las letras W, X, Y y Z.

El calendario del bimestre septiembre-octubre 2026 corre del 1 al 25 de septiembre y se organiza por la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria. (X/ @apoyosbienestar)

El mismo esquema aplica para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto bimestral sube a 6 mil 400 pesos mexicanos, equivalente a 38 mil 400 pesos al año.

El calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre aplica también para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el programa para Personas con Discapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio ocurre sin trámites externos y sin necesidad de acudir a ningún módulo, según lo establecido por la Secretaría de Bienestar.

El depósito no se pierde si no llega en la fecha asignada

Un pago que no aparece el día programado no significa que el recurso se haya extraviado.

La Secretaría de Bienestar está obligada a cubrir los montos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal; si el banco rechaza la transferencia, el monto se acumula al bimestre siguiente.

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Si el depósito no aparece el día asignado, el primer paso es revisar el saldo en cajero o ventanilla antes de acudir al Módulo de Atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es revisar el saldo en cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar, ya que puede tratarse de una demora técnica temporal.

Si el problema persiste, la beneficiaria debe llamar al número oficial 800 639 4264, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Qué hacer si se pierde o daña la tarjeta del Bienestar

La beneficiaria debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial y CURP de impresión reciente para solicitar la reposición.

Se pueden consultar las ubicaciones de los módulos a través del portal: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Solo es necesario ingresar la ciudad y municipio de la beneficiaria.

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Si la beneficiaria no puede acudir personalmente a resolver un problema con su pago, una persona auxiliar puede hacer el trámite en su nombre con los mismos documentos. (X/@apoyosbienestar)

El trámite es gratuito. Quien tenga dificultad para movilizarse puede enviar a una persona auxiliar con los mismos documentos para realizar el trámite en su nombre.

La Secretaría de Bienestar advierte que ninguna persona u organización puede cobrar por gestionar este proceso ni por el acceso al programa.

Ante mensajes que soliciten datos personales para “no perder el apoyo”, la recomendación es ignorarlos: responder ese tipo de comunicados nunca ha sido requisito para recibir el depósito.

Para consultar el saldo, la beneficiaria puede usar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS, o acudir a un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco documentos bastan para registrarse por primera vez

Las mujeres que aún no están inscritas deben esperar la siguiente convocatoria en los Módulos de Bienestar, aún no hay fechas oficiales, pero se prevé que pueda ser en octubre.

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El programa cubre las 32 entidades federativas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos que se presentan en original y copia son: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. El Formato de Bienestar se entrega en el propio módulo.