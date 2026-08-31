Boletos NFL México 2026: fechas, horarios y todo sobre la venta de entradas para el San Francisco vs Minnesota en el Estadio Banorte

Este juego marcará el regreso de la NFL a CDMX tras las remodelaciones del inmueble para el Mundial 2026

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La NFL dio a conocer este lunes la fecha y el proceso para la venta de boletos del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se jugará este 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

Este encuentro marcará el retorno del futbol americano profesional a México después de cuatro años, debido a las remodelaciones que tuvo el recinto para el Mundial 2026.

El duelo está agendado para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas, como parte del Sunday Night Football en la Semana 11.

Fechas para la venta de boletos

Los San Francisco 49ers tendrán un juego de temporada regular en CDMX por tercera vez. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

La venta de boletos para el San Francisco 49ers y Minnesota Vikings iniciará en septiembre y se dividirá en tres etapas de preventa antes de abrirse al público en general. Según NFL México, todas las fases comenzarán a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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Preventa American Express: del 14 al 16 de septiembre

Preventa Banorte: del 17 al 19 de septiembre

Venta general: 22 de septiembre

Los boletos para el Mexico City Game estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster, la plataforma oficial de la NFL.

En esta ocasión no se utilizará Fanki, que normalmente opera la venta de entradas para eventos en el Estadio Banorte.

La NFL pide a los aficionados mantenerse atentos a sus canales oficiales, ya que la disponibilidad de boletos dependerá del inventario asignado para cada etapa de venta.

NFL regresa a México

Raiders y Patriotas se enfrentan en el Estadio Azteca. (GABINO ACEVEDO / CUARTOSCURO.COM)

La NFL confirmó su regreso a la Ciudad de México con partidos de temporada regular programados de 2026 a 2028 en el Estadio Banorte.

Después de cuatro años de ausencia y tras una remodelación integral del recinto para el Mundial 2026, la liga vuelve a una de las sedes con mayor afición al futbol americano fuera de Estados Unidos.

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La presencia de los San Francisco 49ers en México ha sido constante, ya que será la tercera ocasión que visitan el país para un encuentro de temporada regular.

En 2005, el Estadio Azteca fue sede del primer partido de temporada regular de la NFL fuera de territorio estadounidense, cuando los 49ers enfrentaron a los Arizona Cardinals, duelo que también se repitió en 2022.

A lo largo de los años, otros equipos han protagonizado encuentros históricos en suelo mexicano:

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans (2016)

En 2016, los Oakland Raiders vencieron 27-20 a los Houston Texans en el Estadio Azteca, en un partido que registró lleno total.

New England Patriots 33-8 Oakland Raiders (2017)

Un año después, los New England Patriots, liderados por Tom Brady, derrotaron 33-8 a los Raiders en el mismo recinto, en un partido que destacó por la ovación de la afición mexicana hacia el mariscal de campo.

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Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers (2019)

Chiefs vs Chargers. (REUTERS/File Photo)

En 2019, los Kansas City Chiefs superaron 24-17 a los Los Angeles Chargers en un duelo divisional del Oeste de la Conferencia Americana.

Un año antes, estaba programado un encuentro entre Chiefs y Rams, pero fue cancelado por el mal estado del césped y se jugó finalmente en Los Ángeles.

San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals (2022)

Después de que en 2020 y 2021 no hubiera juegos de NFL en la Ciudad de México por la pandemia del Covid 19, la liga volvió en 2022 nuevamente con un encuentro entre San Francisco y Arizona, tal y como ocurrió en 2005.

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El encuentro fue totalmente decantado hacia el conjunto de la bahía y este fue el último juego de la NFL en México antes de que comenzaran las remodelaciones del recinto rumbo al Mundial 2026.