Matías Gruener estrena nuevo EP musical y revela por qué no ha lanzado una canción con su mamá, Susana Zabaleta (RS)

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Matías Gruener lanzó el pasado 28 de agosto de 2026 su segundo EP, No elegimos, disponible en todas las plataformas digitales, y lo hace con un giro que pocos esperaban de él: mezcla melodías con rap, incorpora un cortometraje conceptual y deja claro que su sonido ya no tiene nada que ver con las baladas clásicas que el público asocia al apellido de su madre, la actriz y cantante Susana Zabaleta.

El proyecto, el más ambicioso de su carrera hasta ahora, marca el inicio de una nueva era bajo su nombre artístico MG.

El EP incluye dos transiciones entre canciones y un short film que narra la historia del personaje MG de canción en canción. Gruener lo produjo, lo actuó y lo concibió como una unidad: recomienda escucharlo completo, en orden, al menos la primera vez.

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“Pa mis homies”, el sencillo que abre la narrativa del nuevo EP de MG

El primer sencillo del proyecto se estrenó el pasado 15 de mayo. Gruener explicó a Infobae México que la canción nació de una necesidad concreta: crear algo que sonara exactamente a lo que vive cuando está con sus amigos, quienes hoy son también sus socios de trabajo y colaboradores en música y video.

“Llegó un momento en el que me di cuenta que el único lugar en el que me la pasaba cien por ciento bien y en el que era yo era estando con mis mejores amigos”, dijo el cantante.

La canción, según él, tiene una lógica de banda sonora personal: cada contexto de su vida tiene una rola de fondo distinta. La de sus amigos es Pa mis homies. La de su familia es otra. La de la soledad, otra más.

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“Pa mis homies”, el sencillo que abre la narrativa del nuevo EP de MG (RS)

Rap, funk y groove: la ruptura sonora con el legado de Susana Zabaleta

Gruener reconoce que tanto el público nuevo como el que lo conoce a través de su madre esperaban que siguiera la línea de las baladas o los géneros más clásicos. No lo hizo.

“Yo soy un desmadre, me gusta el groovy, me gusta lo funky, me gusta todo eso que hace que suene más grande todo, como más explosivo”, señaló en entrevista con Infobae México.

Lo que distingue a No elegimos de sus trabajos anteriores es, sobre todo, el rap. Gruener nunca había rapeado en un proyecto discográfico. Este EP lo hace por primera vez, combinando esa técnica con su faceta melódica habitual.

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“Llévame”, la canción que más trabajo costó y en la que MG tiene más fe

De todas las pistas del EP, Gruener señala Llévame como su favorita y como la que, a su juicio, tiene más posibilidades de convertirse en el éxito del disco. También fue la más difícil de terminar.

Durante la filmación del cortometraje, la escena correspondiente a esa canción tuvo que cancelarse por lluvia. La masterización tampoco quedó a la primera: Gruener la rehízo porque algo no le convenció. Barreras que, según él, no son casualidad.

“Mi mamá siempre me ha dicho que lo que más te va a gustar o lo que más te cuesta trabajo conseguir, lo vas a conseguir, pero siempre te cuesta mucho trabajo porque al final del día te lo pone porque sabe que va a ser un éxito”, dijo el artista.

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Susana Zabaleta, de mentora a espectadora del proceso creativo de su hijo

Susana Zabaleta, de mentora a espectadora del proceso creativo de su hijo (@matiasgruenerzz)

Susana Zabaleta —soprano, actriz ganadora del Ariel a Mejor Actriz por Sexo, pudor y lágrimas (1999) y una de las figuras más consolidadas del espectáculo mexicano— tuvo un papel activo en las etapas tempranas de la carrera musical de su hijo. Hoy ese papel cambió.

Gruener describe la transición con claridad: antes ella “metía su cuchara” en el proceso. Ahora él termina el trabajo y después se lo muestra. Zabaleta comenta, pero ya no interviene en las decisiones.

“Cuando me descarrilo, cuando tengo muchas cosas y no sé por cuál empezar, voy con mi mamá o con mi hermana y ellas me ayudan a regresar al carril”, explicó.

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Una canción compuesta para dueto con Zabaleta, pero guardada hasta que MG defina su identidad

Existe ya una letra escrita por Gruener pensada específicamente para cantarse a dueto con su madre. Está en el cajón. No tiene arreglo musical todavía y él no tiene intención de grabarla pronto.

La razón es estratégica: considera que una colaboración con Susana Zabaleta antes de que su propio sonido esté bien definido diluiría lo que está construyendo. Quiere que cuando esa canción salga, sea un proyecto de MG y Susana Zabaleta en igualdad de condiciones, no una aparición del hijo de la famosa.

“Siento que todavía no es momento para hacer eso, porque todavía no está bien definido quién es MG”, dijo el artista.

Deluxe del EP, próximo paso tras el lanzamiento del 28 de agosto

Gruener adelantó que No elegimos tendrá una versión deluxe, aunque no precisó fecha. El lanzamiento del EP el 28 de agosto es, según él, solo el primer movimiento de esta nueva etapa.

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El título del proyecto, explicó, resume el eje conceptual de todo el disco: la idea de que hay cosas en la vida —circunstancias, contextos, el propio origen— que no se eligen, pero que hay que aceptar y abrazar. Ese “fantasma”, dijo, es el que perseguía al personaje MG y el que abre esta nueva era.