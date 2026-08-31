México

Operativos en 20 municipios de Sinaloa culminan con la detención de 16 personas y aseguramiento de explosivos

En siete días elementos de la Policía Estatal realizaron el reforzamiento de la seguridad, logrando decomisos y arrestos; sin embargo, los hechos violentos continúan

Detenidos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa
Guardar

Operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa en veinte municipios culminaron con la detención de 16 personas y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos, entre ellos artefactos explosivos y armamento.

Los despliegues se llevaron a cabo durante la semana del 23 al 30 de agosto, en el que elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron labores de vigilancia en los 20 municipios que integran la entidad como parte del reforzamiento de seguridad, derivado de la ola de violencia que viven desde septiembre de 2024 con el inicio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Como parte de las acciones, también se logró el aseguramiento de:

  • 22 armas de fuego
  • 115 cargadores
  • 3 mil 48 cartuchos
Detenidos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa
  • 1 granada de mano
  • 40 artefactos explosivos improvisados
  • 7 vehículos
  • 1 vehículo con blindaje
Detenidos en Sinaloa operativos
Foto: SSP Sinaloa
  • 248 gramos de presunto cristal
  • 11 chalecos tácticos

“Con estos resultados, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refrenda su compromiso de continuar con las acciones preventivas y de seguridad, en coordinación interinstitucional a fin de inhibir hechos delictivos y poder así mantener entornos seguros para las y los sinaloenses”, detalló en un comunicado la SSP.

Además, instó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 911 y a realizar denuncias anónimas al 089 de manera oportuna.

Asesinan al subdirector de Seguridad de Escuinapa: es el segundo muerto en 5 meses

Durante los operativos se registró el asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Seguridad y Tránsito de Escuinapa. Su cuerpo fue localizado al interior de su domicilio en el sector Infonavit Las Fuentes durante la mañana de este domingo 30 de agosto.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Pública informó que derivado de los hechos se desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar su presencia en el municipio.

Seguridad Escuinapa, Sinaloa
Miguel Antonio Zazueta aparece en el segundo lugar de derecha a izquierda. Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

De acuerdo con medios locales, el subdirector de Tránsito Municipal fue localizado con huellas de violencia en su domicilio, luego de que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre el hallazgo de su cuerpo.

El periódico Noroeste refirió que junto al cuerpo de Miguel Antonio Zazueta se localizó un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara el contenido del mismo.

Miguel Antonio Zazueta había sido nombrado como Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa el pasado 3 de agosto, lo que estuvo en el cargo solo 27 días.

Segundo alto mando de la Policía de Escuinapa asesinado en 5 meses

El caso se inscribe en un patrón de violencia en contra de mandos policiales del municipio. La primera agresión ocurrió el 31 de marzo, cuando use registró una emboscada en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla, en contra del subdirector operativo de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, junto a su escolta y dos agentes más.

Asesinan al subdirector de Escuinapa, Sinaloa
Foto: Redes sociales

En ese ataque, dos camionetas oficiales fueron interceptadas a balazos. Solo una logró huir con un policía gravemente herido; la unidad en que viajaba Gutiérrez Mazariegos quedó en el lugar con decenas de impactos de bala y sus cuatro ocupantes sin vida.

Desaparición de un síndico en Escuinapa mantiene alerta en el municipio

Al contexto de violencia se suma la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas, reportado como desaparecido tras ser privado de la libertad por hombres armados el pasado lunes 24 de agosto.

De acuerdo con reportes, fue visto por última vez cuando viajaba en transporte público a la altura del poblado de Tecualilla, en el mismo municipio de Escuinapa.

El enfrentamiento entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos provocó una ola de violencia en Escuinapa desde finales de 2025 con ataques mediante drones a instalaciones de seguridad y del Ayuntamiento, que en las últimas semanas había cedido para concentrarse en Mazatlán.

Temas Relacionados

SinaloaSeguridadCrimen organizadodetenidosCártel de SinaloaÚltima horaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Monreal responde a reaparición polémica de Peña Nieto: “tengo respeto por el expresidente”

En San Lázaro, el legislador rechazó emitir un juicio sobre los señalamientos ligados a reuniones en el extranjero y al caso Pegasus

Monreal responde a reaparición polémica de Peña Nieto: “tengo respeto por el expresidente”

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Las agresiones contra corporaciones estatales y municipales se han repetido en distintos puntos de la entidad; la última dejó 10 heridos en Ojocaliente luego de la explosión de un vehículo frente a la comandancia

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Por qué tener la planta ‘Cuna de Moises’ a lado de la cama podría mejorar tu calidad de sueño y evitar ronquidos

La planta, también conocida como espatifilo o Lirio de la Paz, realiza un proceso de fotosíntesis inversa: absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno durante la noche

Por qué tener la planta ‘Cuna de Moises’ a lado de la cama podría mejorar tu calidad de sueño y evitar ronquidos

Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

La actriz lanzó fuertes señalamientos en redes sociales y cuestionó la trayectoria, el contenido y la popularidad de las tres figuras

Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris
MÁS NOTICIAS

NARCO

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Quién es el R5, el líder del Cártel de los Reyes por quien EEUU ofrece 3 millones de dólares

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás del coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

Cuando las balas forman parte de las clases en Sinaloa: niños practican cómo protegerse de un ataque armado

Defensa arma operativo en Michoacán contra el Cártel de Los Reyes: reportan posible abatimiento del “R5″, uno de sus líderes

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

Matías Gruener estrena nuevo EP musical y revela por qué no ha lanzado una canción con su mamá, Susana Zabaleta

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

DEPORTES

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Eventos deportivos a seguir en septiembre: atletas mexicanos pelearán por boletos a Juegos Olímpicos

Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Estos son los equipos de la UEFA Champions League que no podrían jugar en la Liga Mx por el aforo de su estadio