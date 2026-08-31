Operativos en 20 municipios de Sinaloa culminan con la detención de 16 personas y aseguramiento de explosivos

Foto: SSP Sinaloa

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Operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa en veinte municipios culminaron con la detención de 16 personas y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos, entre ellos artefactos explosivos y armamento.

Los despliegues se llevaron a cabo durante la semana del 23 al 30 de agosto, en el que elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron labores de vigilancia en los 20 municipios que integran la entidad como parte del reforzamiento de seguridad, derivado de la ola de violencia que viven desde septiembre de 2024 con el inicio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Como parte de las acciones, también se logró el aseguramiento de:

22 armas de fuego

115 cargadores

3 mil 48 cartuchos

Foto: SSP Sinaloa

1 granada de mano

40 artefactos explosivos improvisados

7 vehículos

1 vehículo con blindaje

Foto: SSP Sinaloa

248 gramos de presunto cristal

11 chalecos tácticos

“Con estos resultados, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refrenda su compromiso de continuar con las acciones preventivas y de seguridad, en coordinación interinstitucional a fin de inhibir hechos delictivos y poder así mantener entornos seguros para las y los sinaloenses”, detalló en un comunicado la SSP.

Además, instó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 911 y a realizar denuncias anónimas al 089 de manera oportuna.

Asesinan al subdirector de Seguridad de Escuinapa: es el segundo muerto en 5 meses

Durante los operativos se registró el asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Seguridad y Tránsito de Escuinapa. Su cuerpo fue localizado al interior de su domicilio en el sector Infonavit Las Fuentes durante la mañana de este domingo 30 de agosto.

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La Secretaría de Seguridad Pública informó que derivado de los hechos se desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar su presencia en el municipio.

Miguel Antonio Zazueta aparece en el segundo lugar de derecha a izquierda. Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

De acuerdo con medios locales, el subdirector de Tránsito Municipal fue localizado con huellas de violencia en su domicilio, luego de que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre el hallazgo de su cuerpo.

El periódico Noroeste refirió que junto al cuerpo de Miguel Antonio Zazueta se localizó un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara el contenido del mismo.

Miguel Antonio Zazueta había sido nombrado como Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa el pasado 3 de agosto, lo que estuvo en el cargo solo 27 días.

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Segundo alto mando de la Policía de Escuinapa asesinado en 5 meses

El caso se inscribe en un patrón de violencia en contra de mandos policiales del municipio. La primera agresión ocurrió el 31 de marzo, cuando use registró una emboscada en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla, en contra del subdirector operativo de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, junto a su escolta y dos agentes más.

Foto: Redes sociales

En ese ataque, dos camionetas oficiales fueron interceptadas a balazos. Solo una logró huir con un policía gravemente herido; la unidad en que viajaba Gutiérrez Mazariegos quedó en el lugar con decenas de impactos de bala y sus cuatro ocupantes sin vida.

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Desaparición de un síndico en Escuinapa mantiene alerta en el municipio

Al contexto de violencia se suma la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas, reportado como desaparecido tras ser privado de la libertad por hombres armados el pasado lunes 24 de agosto.

De acuerdo con reportes, fue visto por última vez cuando viajaba en transporte público a la altura del poblado de Tecualilla, en el mismo municipio de Escuinapa.

El enfrentamiento entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos provocó una ola de violencia en Escuinapa desde finales de 2025 con ataques mediante drones a instalaciones de seguridad y del Ayuntamiento, que en las últimas semanas había cedido para concentrarse en Mazatlán.

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