Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

La Casa de los Famosos - (ViX)

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Mariana Ochoa habló este lunes por la mañana con Masad Altamimi sobre la estrategia de Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026. La cantante analizó las alianzas que se han formado después de la quinta gala de eliminación, en la que Luis Chaparro abandonó la competencia.

Durante la conversación, Mariana puso en duda la fuerza de Gema dentro del reality y aseguró que su cercanía con Aldo Rendón y Karina Torres no necesariamente significa que tenga un grupo sólido detrás de ella.

Ochoa fue particularmente dura al valorar la participación de Garoa y consideró que sus compañeros obtienen más beneficios de esa alianza que ella. “Gema no les aporta absolutamente nada a ellos”, afirmó, antes de rematar con una frase que encendió el comentario: “Ella es bonita, es lo único que tiene”.

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Mariana cuestiona la alianza de Gema

Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Mariana comenzó su análisis señalando que Gema “tampoco está muy fuerte” y cuestionó la decisión de haberse aliado con Aldo y Karina. Según su lectura, la estrategia no estaría fortaleciendo a Garoa dentro de la competencia.

“Ella creyó que aliándose con Aldo y con Karina le iba a ayudar”, comentó Ochoa. Sin embargo, inmediatamente agregó una crítica hacia sus dos compañeros: “Pero Aldo y Karina le dan dos vueltas. Nomás la usan”.

La cantante explicó lo que, desde su perspectiva, ocurre dentro de ese grupo. “¿Sabes qué es un compinche?”, preguntó durante la conversación, para después describir a Gema como alguien que sirve para acompañar las dinámicas de los otros dos habitantes y celebrar sus ocurrencias.

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Ochoa asegura que Garoa no aporta al grupo

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

Mariana insistió en que Gema tendría una percepción distinta de su posición dentro de la casa. “Ella siente que está en un grupo fuerte, pero ella no es fuerte”, afirmó, estableciendo una diferencia entre pertenecer a una alianza y tener peso propio dentro de ella.

La exintegrante de OV7 también comparó las aportaciones que, según su análisis, hacen los integrantes de ese grupo. “Karina aporta, Aldo aporta”, señaló antes de volver a cuestionar el papel de Gema.

La conclusión de Mariana fue tajante: “Ella... es bonita, es lo único que tiene”. La frase colocó el aspecto físico de Gema en el centro de la crítica y convirtió la conversación entre Ochoa y Madsad en un nuevo episodio de la creciente tensión entre ambas.

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El comentario llega después de las burlas por el vestido

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Las declaraciones de Mariana ocurrieron un día después de que Gema Garoa y Aldo Rendón protagonizaran otro episodio relacionado con ella. Durante la quinta gala de eliminación, ambos hicieron comentarios despectivos sobre el vestido que Ochoa utilizó durante la noche.

Garoa llegó a calificar el atuendo como “lo más naco que han visto mis ojos”, mientras Rendón coincidió con las burlas. La conversación ocurrió sin que, según el contexto proporcionado, ambos se percataran inicialmente de que Mariana se encontraba cerca, situación que generó sorpresa entre otros habitantes.

La tensión entre Gema y Mariana ya tenía antecedentes dentro del reality, con roces durante dinámicas previas y acusaciones como “manipuladora” e “hipócrita”. Ahora, con la salida de Luis Chaparro y el inicio de una nueva semana, Ochoa dejó clara su lectura sobre el juego de Garoa y cuestionó si realmente tiene el peso que ella cree dentro de la casa.

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