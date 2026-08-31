El anuncio de María Vargas como ganadora definió el cierre del evento y el inicio de su preparación rumbo a la competencia internacional

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Un video filtrado en redes sociales muestra a María Vargas, recién coronada Miss Universe México 2026, dirigiéndose a Karel Espinoza, representante de Morelos, con un tono que usuarios en redes sociales califican de prepotente, en el marco del certamen celebrado el pasado 29 de agosto en Los Cabos.

La escena ocurrió instantes antes del desfile de trajes típicos y se viralizó horas después de que Vargas recibiera la corona de manos de Fátima Bosch, la saliente Miss Universo México.

En el video, Vargas le dice a Espinoza: “Miss Morelos, Miss Morelos, voy a pasar”. La frase, breve, no sería noticia por sí sola. Lo que desató la discusión en redes fue el tono con el que fue dicha y el lenguaje corporal que acompañó las palabras: usuarios en X e Instagram describieron la actitud de la jalisciense como soberbia y excéntrica, y el clip acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

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Karel Espinoza, la aludida, tiene 27 años, mide 1.68 metros y cuenta con una licenciatura en Administración y Negocios Internacionales. Llegó al certamen como representante de Morelos y alcanzó el Top 10 de la competencia.

Video de María Vargas y Miss Morelos se viraliza horas después de la coronación en Miss Universo México 2026

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos (Instagram/Miss Universo México)

La polémica llegó en el peor momento para la nueva reina: el video circuló justo cuando Jalisco celebraba su doble victoria en Los Cabos. Vargas no solo se coronó Miss Universe México 2026 la noche del sábado, sino que su traje típico, el Cosmos Wixárika, también ganó la competencia de Traje Nacional el 26 de agosto.

La coincidencia de ambas victorias para Jalisco alimentó otro frente de críticas. En redes, varios usuarios señalaron que la suma de resultados favorables a un mismo estado olía a favoritismo, y que otras candidatas merecían el reconocimiento en la categoría de traje típico.

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El clip del momento con Miss Morelos se sumó a ese ambiente y amplificó el descontento de quienes ya cuestionaban el resultado del certamen.

Mariana Macías de Michoacán, primera finalista; Vargas ganó con respaldo del jurado desde etapas previas

La competencia reunió a 32 candidatas, una por cada estado, en el Rancho Tierra Sagrada de Los Cabos. El Top 16 incluyó a las representantes de Colima, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Yucatán, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Durango, Jalisco y Michoacán.

Tras la pasarela en vestido de noche, el jurado recortó la lista al Top 10. La ronda de preguntas definió al Top 5. Al final, Vargas se coronó ganadora. Mariana Macías, de Michoacán, quedó como primera finalista; Fernanda Abaroa, de Guerrero, como segunda; Génesis Vera, de Veracruz, como tercera, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México, como cuarta.

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Mariana Macías de Michoacán, primera finalista; Vargas ganó con respaldo del jurado desde etapas previas (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

El Cosmos Wixárika, el traje que ganó y que también generó división

El traje que Joel García, diseñador jalisciense, creó para Vargas tomó su nombre de la cosmovisión del pueblo wixárika —también conocido como huichol—, presente históricamente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. La iconografía de esa cultura incluye el venado, el maíz, el peyote, el águila y figuras geométricas características de sus artesanías.

La pieza central es un body de manga larga en malla transparente cubierto de cristales, lentejuelas y abalorios en tonos de rosa fucsia y rosa pastel. El tocado lleva cristales y un penacho de plumas de avestruz y faisán teñidas en distintas intensidades de rosa. La característica más llamativa es la espaldera: un abanico de grandes dimensiones compuesto por plumas de faisán de tallo largo dispuestas en forma de flor, que construye la silueta de un flamenco en vuelo.

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El diseño quedó entre los cinco finalistas junto a los trajes de Michoacán, Coahuila, Zacatecas y Sinaloa, antes de obtener el primer lugar.

García describió el proceso en Instagram: “Hay diseños que se crean y otros que se viven. Este proyecto representó meses de trabajo, aprendizaje y entrega absoluta. Verlo finalmente sobre la pasarela del concurso de diseñadores de Miss Universe México fue un momento que difícilmente olvidaré.”

“No se ve México”: las dos críticas que concentran las reacciones en redes

Fátima Bosch incitó a participantes de Miss Universo México a abrazar a la nueva reina María Vargas de Jalisco (RS)

Las objeciones al Cosmos Wixárika se agrupan en dos líneas. La primera: que en el diseño “no se ve México”, con usuarios que cuestionan qué tiene de representativo para el país ante una audiencia internacional. La segunda: que el traje fácilmente podría confundirse con el de Brasil u otro país participante en certámenes similares, dado el predominio de plumas y la paleta monocromática en rosa.

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A esas críticas se sumó la percepción de que Jalisco acumuló demasiados reconocimientos en una misma edición del certamen.

María Vargas, 28 años, empresaria y escritora con trayectoria en certámenes desde 2018

Vargas tiene 28 años y es originaria de Jalisco. Estudió Negocios Internacionales y construyó una trayectoria paralela como empresaria y escritora. En 2020 fundó María Vargas Company, empresa desde la que lanzó Sense, un suero facial para pieles mixtas o sensibles. También publicó el libro Miss Trouble: La reina de los problemas con la editorial tapatía Shanti Nilaya, y trabaja en la segunda parte.

Su historia en los certámenes arranca desde 2010, cuando tenía 12 años y vio a la tapatía Ximena Navarrete ganar Miss Universe. “Fue un momento muy shockeante, la primera vez que vi a una mujer haciendo algo que a mí me gustaría algún día”, dijo Vargas al canal de YouTube Coronas de la Belleza tras participar en Mexicana Universal 2022.

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A los 17 años envió sus datos a Nuestra Belleza sin recibir respuesta, pero siguió insistiendo. Su recorrido incluye Miss Jalisco 2018 —donde llegó al Top 5—, la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 y la participación en Mexicana Universal 2022.

Vargas llega a Puerto Rico el 24 de noviembre para la edición 75 de Miss Universe

La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)

Durante el certamen, Vargas centró parte de su discurso en el legado de Fátima Bosch, quien alzó la voz tras ser insultada por el empresario Nawat Itsaragrisil —quien posteriormente la demandó por presunta difamación—.

“El pasado noviembre el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz; a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron”, expresó durante el certamen.

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El Cosmos Wixárika se presentará ante una audiencia global el 21 de noviembre, durante el desfile de trajes nacionales de Miss Universe 2026. La gran final está fijada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, para la edición número 75 del certamen internacional.