Cuando las balas forman parte de las clases en Sinaloa: niños practican cómo protegerse de un ataque armado

En octubre de 2019, maestros y directores de escuelas de educación básica de Culiacán ya planteaban la necesidad de realizar simulacros para preparar a alumnos y personal ante una balacera. (Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

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El regreso a clases en Sinaloa comenzó este lunes con elementos del Ejército, policías estatales y municipales desplegados en las inmediaciones de planteles de los 20 municipios. En Culiacán, además, un colegio privado fue vandalizado durante la madrugada y recibió una corona fúnebre y un mensaje intimidatorio.

La violencia ha obligado a que algunas escuelas de Culiacán incorporen protocolos y simulacros para enseñar a los estudiantes cómo resguardarse ante una balacera en las inmediaciones de los planteles.

2019: maestros ya pedían simulacros

El antecedente se remonta al menos a octubre de 2019, cuando maestros y directores de escuelas de educación básica de Culiacán señalaron que ya existían protocolos para actuar ante detonaciones de armas de fuego cerca de los planteles, pero que no todo el personal había recibido capacitación.

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Los docentes consideraron insuficiente conocer las instrucciones sobre el papel y plantearon realizar simulacros con toda la comunidad escolar, incluidos alumnos, maestros y trabajadores. El objetivo era que niños y jóvenes supieran cómo reaccionar y pudieran actuar con mayor calma ante una situación real.

2024: los ejercicios llegaron a las escuelas

La propuesta comenzó a materializarse cinco años después. En octubre de 2024, escuelas de educación básica y media superior de Culiacán empezaron a realizar simulacros para que los estudiantes supieran cómo protegerse ante situaciones de riesgo, entre ellas una balacera.

Los ejercicios ocurrieron después de que en septiembre comenzara una nueva etapa de violencia en Culiacán, derivada de la confrontación entre grupos del Cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos y bloqueos alteraron las actividades cotidianas de la ciudad y también afectaron la asistencia a las escuelas.

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En diciembre de ese año, un plantel de Culiacán tuvo que aplicar medidas de resguardo durante una situación real. Los estudiantes permanecieron dentro de las aulas y se colocaron debajo de las mesas después de que se escucharan detonaciones en las inmediaciones.

2025: los alumnos ya practicaban cómo resguardarse

El 27 de febrero de 2025, estudiantes de la primaria Sócrates, en Culiacán, participaron en un simulacro de balacera. Las imágenes del ejercicio mostraron a los menores practicando cómo protegerse dentro del aula.

La preparación coincidió con una etapa en la que la violencia también comenzó a modificar la percepción de los propios niños. En actividades realizadas en Culiacán durante ese periodo, las balaceras aparecieron entre los principales temores expresados por menores que vivían en la ciudad.

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La vigilancia se reforzó en Culiacán después de que durante la noche del domingo desconocidos dejaran una corona fúnebre y realizaran una pinta intimidatoria en un colegio privado. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

La situación no quedó limitada a los simulacros. En marzo de 2025, estudiantes de la Escuela Secundaria ETI 50, en Culiacán, activaron el protocolo de seguridad durante una serie de balaceras ocurridas en las inmediaciones. Los alumnos terminaron pecho a tierra dentro del plantel mientras se registraban las detonaciones en el exterior.

La violencia también tuvo consecuencias sobre la continuidad de las clases. Durante el ciclo escolar 2024-2025, más de 80 escuelas de Sinaloa cerraron temporalmente o recurrieron a clases a distancia en distintos momentos debido a la inseguridad.

2026: regreso a clases bajo vigilancia

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 ocurre después de casi dos años de violencia sostenida en Culiacán.

Este lunes, elementos de seguridad fueron desplegados en las inmediaciones de planteles de los 20 municipios de Sinaloa para acompañar el regreso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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En Culiacán, horas antes del inicio de clases, desconocidos llegaron al Colegio Inglés de Durango, ubicado en el fraccionamiento Villas del Río, donde dejaron una corona fúnebre frente al plantel y realizaron una pinta intimidatoria en una de las bardas.

El reporte fue recibido durante la noche del domingo a través del número de emergencias 911. Elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al sitio, retiraron la corona y establecieron vigilancia en el lugar.

No se reportaron personas agredidas y las autoridades no han informado quién colocó la ofrenda ni el motivo del mensaje.

Lo documentado en Culiacán muestra que, desde 2019, la posibilidad de una balacera cerca de un plantel llevó a maestros a pedir capacitación y simulacros; cinco años después, esas prácticas comenzaron a involucrar directamente a los estudiantes y, posteriormente, algunos alumnos tuvieron que aplicar los protocolos durante hechos reales.

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