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Estos son los equipos de la UEFA Champions League que no podrían jugar en la Liga Mx por el aforo de su estadio

Las normas de los dirigentes en México no permiten que ciertos clubes participen en Primera División si no cumplen con ciertos requisitos en cuanto a infraestructura y capacidad en sus recintos

Las normas de los dirigentes en México no permiten que ciertos clubes participen en Primera División si no cumplen con ciertos requisitos en cuanto a infraestructura y capacidad en sus recintos. (Foto: Archivo)
Las normas de los dirigentes en México no permiten que ciertos clubes participen en Primera División si no cumplen con ciertos requisitos en cuanto a infraestructura y capacidad en sus recintos. (Foto: Archivo)
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Los cruces de la UEFA Champions League quedaron definidos y, como en cada edición, hay equipos inéditos que llaman la atención por el diseño peculiar de sus estadios. Estas sedes destacan por características poco comunes, que van desde la capacidad hasta la ubicación o la arquitectura.

Sin embargo, lo más curioso es que algunos de estos equipos no podrían jugar en la Liga MX debido a los reglamentos oficiales del certamen mexicano.

Esta situación ha generado controversia sobre si los dirigentes nacionales deberían flexibilizar o actualizar las normas para permitir una mayor diversidad de propuestas en el futbol local.

Equipos de Champions que no podrían jugar en la Liga Mx

Estadio del Slavia Praga (Slavia Praga)
Estadio del Slavia Praga (Slavia Praga)

Desde finales de la década pasada, la Federación Mexicana de Futbol exige que cualquier club que aspire a jugar en la Liga MX disponga de un estadio con al menos 20,000 lugares.

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En el caso de la Liga de Expansión MX, el reglamento señala que los estadios deben tener una capacidad mínima de 15,000 asientos para poder recibir partidos oficiales.

A continuación, te presentamos los equipos que formarán parte de la próxima edición de la UEFA Champions League 2026/2027 y que no podrían participar en la Liga Mx por esta regla:

Slavia Praga, República Checa

El Slavia Praga es uno de los clubes más exitosos de Chequia, con 23 títulos en su historial. A pesar de su trayectoria, no cumpliría con los requisitos para jugar en la Liga MX.

El Fortuna Arena, estadio ubicado en Praga, tiene una capacidad para 19,370 personas. Esta cifra queda por debajo del mínimo de 20,000 asientos que exige el reglamento del futbol mexicano para competir en la máxima categoría.

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Lask, Austria

Estadio del Lask de Austria (Lask)
Estadio del Lask de Austria (Lask)

El LASK, actual campeón de Austria y equipo donde jugó Hugo Sánchez en la temporada 1995-96, tampoco reúne las condiciones para ingresar a la Liga MX.

La Raiffeisen Arena, su estadio, tiene capacidad para 19,080 espectadores, una cifra inferior al mínimo de 20,000 asientos que establece la FMF para los clubes que buscan competir en la primera división mexicana.

Viking, Noruega

Foto del estadio Viking en Noruega (Viking, Noruega)
Foto del estadio Viking en Noruega (Viking, Noruega)

El Viking de Noruega está listo para hacer historia en la próxima edición del certamen europeo, que inicia el martes 8 de septiembre. Sin embargo, su estadio no cumpliría con las normas establecidas para la Liga MX.

Viking Stadion tiene una capacidad para 15,900 espectadores, cifra que no alcanza el mínimo requerido por el reglamento mexicano para acceder a la máxima categoría del futbol nacional.

Sabah, Azerbaiyán

Estadio del Sabah en Azerbaiyán (Sabah, Azerbaiyán)
Estadio del Sabah en Azerbaiyán (Sabah, Azerbaiyán)

El Sabah accedió a la Fase Liga de la Champions League tras superar cuatro rondas de Playoffs y vivirá su primera participación en el torneo de clubes más importante de Europa. Esta experiencia marca un hito para el equipo en el futbol continental.

Sin embargo, el Bank Respublika Arena, su estadio, tiene una capacidad máxima para 13,000 aficionados. Esta cifra no le permitiría cumplir con los requisitos de la Liga MX ni de la Liga de Expansión MX, que exigen una mayor cantidad de asientos para sus clubes.

Como, Italia

Foto del estadio del Como (Como)
Foto del estadio del Como (Como)

El Como de Italia disputa sus partidos como local en el estadio Giuseppe Sinigaglia, tanto en la Serie A como en la Champions League. A pesar de su ubicación privilegiada con vistas al lago y a las montañas de los Alpes, el inmueble no cumpliría con los requisitos del futbol mexicano.

El estadio tiene capacidad para 12,039 espectadores, cifra que lo deja fuera de la posibilidad de participar en la Liga MX, ya que no alcanza el aforo mínimo que marca el reglamento nacional.

Bodo-Glimt, Noruega

El Bodo-Glimt de Noruega sorprendió en la edición pasada de la Champions League al eliminar a equipos como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán. Ahora regresa al torneo europeo más importante de clubes.

Sin embargo, su casa, el Aspmyra Stadion, tiene una capacidad para solo 8,500 espectadores. Esta cifra lo deja fuera de cualquier posibilidad de competir tanto en la Liga de Expansión MX como en la Liga MX, dado que no cumple con los requisitos mínimos de aforo establecidos por el futbol mexicano.

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