México

Gobierno de México renueva acuerdo con gasolineros para combatir la inflación

La medida contempla mantener el diésel por debajo de 27 pesos por litro

Un grupo de hombres y mujeres en ropa formal posa tras una mesa de conferencias frente a una pared con la inscripción Gobierno de México.
Integrantes del Gobierno de México sostienen carpetas con acuerdos firmados tras una reunión de trabajo celebrada en una sala de conferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el Gobierno de México renovó el acuerdo voluntario con el sector gasolinero, una estrategia con la que busca contener el precio de los combustibles y reducir su impacto sobre la inflación y la economía de los hogares.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, publicó la mandataria en su cuenta de X.

La formalización ocurre después de que el Gobierno federal y representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas gasolineras del país acordaran extender durante otros seis meses la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel.

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¿En cuánto se mantendrá el precio de la gasolina?

El compromiso establece como referencia que la gasolina regular deberá comercializarse por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que para el diésel se fijó un precio menor a 27 pesos por litro durante el periodo de renovación.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno federal el pasado 20 de agosto, los precios contemplados son:

  • Gasolina regular: menos de 24 pesos por litro.
  • Diésel: menos de 27 pesos por litro.
  • Franjas fronterizas: precios menores debido, entre otros factores, a la aplicación de una tasa del 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El acuerdo es de carácter voluntario y no significa que todas las estaciones de servicio tengan que vender los combustibles exactamente al mismo precio. Las tarifas pueden presentar variaciones por factores como ubicación, logística y costos de operación, pero la estrategia establece esos niveles como referencia para contener incrementos.

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La renovación prolongará durante seis meses una política que ya había sido refrendada en febrero de 2026 y cuya vigencia concluía en agosto. Las autoridades habían anticipado que la extensión sería formalizada posteriormente en presencia de la presidenta Sheinbaum, acto que finalmente se concretó este lunes en Palacio Nacional.

Precio del diésel

El convenio también contempla al diésel, cuyo precio deberá mantenerse por debajo de los 27 pesos por litro durante el periodo de renovación.

En las franjas fronterizas, tanto la gasolina como el diésel pueden tener precios menores debido a la aplicación de una tasa reducida del 8% del IVA, de acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo.

Gobierno y gasolineros extienden el acuerdo por seis meses

La renovación anunciada este lunes da continuidad al acuerdo que había sido refrendado en febrero de 2026 y cuya vigencia concluía durante agosto.

El 21 de agosto se informó que el Gobierno de México y representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas gasolineras habían alcanzado el compromiso para extender por otros seis meses la estrategia de estabilización. La formalización estaba prevista para realizarse con la presencia de Claudia Sheinbaum, lo que finalmente ocurrió este lunes en Palacio Nacional.

Entre los participantes y representantes del sector se encuentran organizaciones y empresas gasolineras que han mantenido mesas de trabajo con las autoridades para revisar las condiciones de operación de la industria.

Además del precio de los combustibles, las conversaciones han abordado otros temas relacionados con el funcionamiento del sector, como:

  • Simplificación administrativa para las estaciones de servicio.
  • Acciones contra el mercado ilícito de hidrocarburos.
  • Reducción de comisiones en operaciones con tarjetas y otros medios de pago.
  • Seguridad pública para las estaciones y la distribución de combustibles.
  • Mejora de las cadenas logísticas.
  • Revisión de los costos operativos del sector.

La estrategia de Sheinbaum

La estrategia forma parte de las acciones del Gobierno federal para evitar que el incremento en los combustibles genere presiones sobre la inflación y la carestía.

El precio de la gasolina tiene efectos directos e indirectos sobre la economía, debido a su importancia para la movilidad de personas y mercancías. Un aumento sostenido en los combustibles puede elevar los costos de transporte y, eventualmente, trasladarse al precio de diferentes productos.

Por ello, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha respaldado el acuerdo voluntario con los empresarios gasolineros como una herramienta para mantener estabilidad en uno de los precios con mayor impacto en la economía cotidiana de las familias.

La renovación ocurre además en un contexto en el que las autoridades mantienen mesas de trabajo con el sector privado para analizar las condiciones que podrían modificar los costos de los combustibles y fortalecer las cadenas de suministro.

El acuerdo no significa que todas las gasolineras tendrán el mismo precio

Aunque la estrategia establece como objetivo mantener la gasolina regular debajo de los 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos, los consumidores pueden encontrar diferencias entre una estación y otra.

Esto se debe a que el precio final también está relacionado con factores regionales, costos de transporte, logística y operación de cada establecimiento.

Por ello, el acuerdo funciona como un compromiso para mantener los precios dentro de determinados márgenes y no como una tarifa única nacional aplicable de manera idéntica a todas las gasolineras.

Con la renovación anunciada este lunes, el Gobierno federal y los empresarios del sector buscan dar continuidad a la estrategia durante los próximos seis meses y mantener bajo control el costo de los combustibles, con el objetivo de contribuir a la estabilidad de los precios y al bienestar de las familias mexicanas.

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