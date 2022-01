“Para este gobierno la vida no vale nada”: Javier Lozano criticó el regreso a clases

Javier Lozano ha sido uno de los más férreos opositores de la 4T FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El regreso a clases de manera presencial en diversas partes de la República, causó que la oposición, dentro y fuera de la función pública, hiciera una serie de comentarios, en algunos casos ataques, en contra de la decisión.

Con excepción de 11 estados mexicanos, el resto del país volvió a las aulas el 3 de enero de 2022 para continuar el ciclo escolar interrumpido por las temporadas y las fiestas decembrinas en México.

Ante dicho posicionamiento, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, señaló que respetan esta clase de políticas, pero resaltó la importancia de volver a las aulas “con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y las cuestiones socioafectivas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Ignacio R. Morales Lechuga, ex procurador General de la República y de la CDMX, fue uno de los primeros personajes que no lo tomó a bien, pues insistió en que es un error que los niños regresen a clases cuando los contagios continúan a la alza y no hay vacunas para ellos.

Una profesora toma la temperatura a una alumna hoy, durante el regreso a clases presenciales de educación básica, en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

A través de las redes sociales, aseguró que los directivos detrás de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no viven en esta realidad”, dado el reciente regreso a clases presenciales.

“La SEP parece que no vive en esta realidad, llama a los niños a regresar a clases cuando los contagios crecen exponencialmente. Súmenle que el mismo gobierno no los quiere vacunar”, escribió en su Twitter oficial.

Javier Lozano, uno de los más férreos opositores a las decisiones políticas, económicas y sociales de la llamada Cuarta Transformación, no tardó en secundar la opinión del ahora notario de la CDMX.

Por la misma red social, consideró que “para este gobierno, la vida no vale nada”, en referencia a las circunstancias en que se desarrollarán las próximas semanas dentro de las aulas para los menores de 17 años.

“No vale nada, ni México, ni los mexicanos”, fue una de las respuestas que recibió el ex secretario del Trabajo y Previsión Social, durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

TIJUANA BAJA CALIFORNIA, 20AGOSTO2018.- Este día en Baja California, 685 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, regresaron a clases para iniciar el ciclo escolar 2018-2019, después de disfrutar las vacaciones de verano. La imagen corresponde a la escuela primaria Valentín Gómez Farías, ubicada en la delegación Playas de Tijuana. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Regreso a clases seguro

Sin embargo, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que la jornada del regreso a clases 2022 fue en un ambiente seguro y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades epidemiológicas.

De acuerdo con la ex candidata a la gubernatura del Edomex, para el regreso a clases este 3 de enero, se cuenta con el acompañamiento y apoyo de las autoridades estatales, de las maestras, maestros, personal administrativo y los mismos estudiantes.

Aseguró que son precisamente los alumnos quienes pusieron “todo el empeño por asistir a las escuelas y están muy emocionados y decididos a recibir ese proceso que es la educación”.

Fotografía de archivo en la que se observa a un grupo de estudiantes y profesores de regreso a clases presenciales, en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Acompañada durante una ceremonia de retorno a las aulas, el secretario de Educación en Puebla, Melitón Lozano Pérez, Gómez Álvarez, la secretaria federal aseguró que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los docentes son una prioridad y por ello en los próximos días las maestras y maestros recibirán una dosis de refuerzo contra COVID-19.

“La SEP brindará su apoyo en dicho proceso para que todos nuestros maestros y maestras estén protegidos”, señaló Delfina Gómez Álvarez.

La secretaria dio por iniciado el regreso a clases en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHC) en la ciudad de Puebla, donde hay alumnos de CENDI, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

