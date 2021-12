Claudia Sheinbaum negó que existan “focos rojos” en CDMX por ejecuciones

Claudia Sheinbaum indicó que se atiende integralmente los problemas de seguridad en la ciudad (Foto: Gobierno de la CDMX)

Durante la conferencia de prensa en la cual se anunció la instalación del Gabinete de Seguridad y Mesa para la Construcción de Paz en la alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaim fue interrogada acerca de las recientes ejecuciones en varios puntos de la entidad, pues han llegado a considerarse “focos rojos”.

“No. Estamos trabajando todos los días. En el caso de la seguridad, no se puede abandonar ni un día el tema, cualquier día que deja de haber presencia policial, que dejamos de trabajar, que dejamos de atender los Gabinetes, puede haber algún problema y, por eso, el seguimiento es diario”, dijo la mandataria.

El último caso de violencia de este tipo ocurrió hace unos días en Villa Coapa, lugar en el cual fue ejecutado Héctor Rodolfo Rodríguez, alias La Gorda, líder de la banda delictiva Los Rodolfos; quien murió al instante después de que motosicarios dispararon en su contra cuando se encontraba circulando a bordo de su automóvil por la avenida Canal de Miramontes.

Las autoridades de la ciudad trabajan para distinguir en hechos de violencia aislados y los correspondientes a riñas entre grupos criminales, según la mandataria (Foto: CDMX)

Sobre esta ejecución, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “está trabajando para hacer las detenciones a partir de la investigación, junto con la Fiscalía General de Justicia, y se hicieron entrevistas en el momento y hay bastante información en este caso”, compartió la mandataria.

Asimismo, se le cuestionó acerca del cuerpo de un miembro de la Marina que fue encontrado en el el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca en la Ciudad de México, ante lo cual la mandataria aseguró que la ejecución “no se cometió en Tlalpan y que fue dejado el cuerpo en la carretera de Morelos hacia la Ciudad de México”.

Sheinbaum recalcó que su gobierno hace los esfuerzos necesarios en temas de seguridad, pues “en todos los casos siempre se hacen investigaciones, no se minimizan, sino al contrario, hay mayor supervisión, mayor presencia policial y mayor investigación para saber exactamente si hay algún tema de alguna riña específica de grupos delincuenciales, si eso va a elevar la violencia o no”, aseguró la jefa de Gobierno.

La jefa de Gobierno expuso que la mayoría de los delitos han ido a la baja desde 2019 (Foto: CDMX)

La mandataria explicó que el repunte en las estadísticas de violencia sólo expone “que tenemos que estar poniendo atención, por eso lo hacemos público, decimos qué es lo que está pasando, hacemos la revisión con las alcaldías. Y no solamente el gabinete de seguridad que se atiende en la jefatura de gobierno sino los gabinetes en las alcaldías y las reuniones en las coordinaciones territoriales siguen siendo muy importantes para atender a la ciudadanía”.

De la misma forma, expuso que, tomando en cuenta las cifras oficiales del 2019 al 2021, se ha presentado una tendencia de disminución en “prácticamente en todos los delitos, y eso es muy bueno; pero eso no quiere decir que bajemos la guardia, sino que tenemos que seguir todos los días en este trabajo”.

El único delito que ha ido a la alza es el robo en el transporte público, el cual explicó que actualmente no se tienen tipificadas sus diferentes versiones, pues no se diferencia “si es un robo con violencia o es un robo sin violencia que, no porque no nos interesen los robos sin violencia, sino que es de características distintas”, por lo que se trabajará en distinguir entre los dos.

Para finales del 2022, se planea contar con 80,00 cámaras de videovigilancia que ayudarán a combatir y prevenir el crimen al interior de la ciudad, según lo dicho por Sheinbaum, quien destinará alrededor de 1,500 millones de pesos en la instalación de dichos aparatos.

