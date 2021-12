Tundieron a Samuel García y Mariana Rodríguez por comer nachos en una entrevista: “La miseria humana”

Los internautas criticaron a la pareja (Foto: Captura de pantalla/ Telediario mediodía)

Samuel García, gobernador de Nuevo León, constantemente se ve involucrado en polémica junto a su esposa, Mariana Rodríguez y esta no fue la excepción.

Fue en una entrevista transmitida en Telediario Mediodía donde la pareja acudió para tratar algunos temas concernientes a su administración y respecto a los proyectos que el gobernador tiene planeados para el estado. Sin embargo, algo que llamó la atención en primera instancia fue que en la plena mesa del set, tanto Samuel como Rodríguez estaban acompañados de nachos, todo tipo de ingredientes para prepararlos; así como refrescos.

Ante esta inédita situación, algunos internautas no tardaron en arremeter contra el político y su pareja sentimental, para destacar que era una estrategia.

“Aay la miseria humana de la @chavacanamayor @marianardzcant come tostitos wooowww es muy pueblo!!! Fulana desagradable!!”, “los tostitos y las conchitas no tenían nada que ver con la entrevista o a menos que no se hayan tomado en serio la entrevista. Pero bueno se que eso fue una idea de Mariana, obviamente por que la gente hablara mas de los tostitos que de la entrevista para que el tema a salir fuera ese y no las respuestas que haya dado Samuel”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en Twitter.

Pero este no fue el único motivo por el cual, los usuarios se molestaron con el actual gobernador de Nuevo León, ya que durante la entrevista con la periodista María Julia Lafuente, Samuel habló sobre el nuevo estadio de Tigres que planea construir.

Samuel García informó que se hará un nuevo estadio (Foto: Captura de pantalla/ Telediario mediodía)

Ahí, el mandatario estatal remarcó que ya hay un inversionista para el proyecto, además de la Universidad y las otras instituciones correspondientes.

“La ventaja que tenemos es que la Universidad Autónoma de Nuevo León ya está dentro, el equipo ya está dentro, los inversionistas también [...] Acabo de hablar con Sinergia Deportiva, ya tenemos que empezar el nuevo estadio porque además, los estadios de ahora ya no son un simple estadio y una cancha, ahora tienen tiendas, restaurantes y este como es de la Universidad va a tener aulas. En enero vamos a poner la primera piedra del nuevo Volcán”, expresó.

De igual manera, mencionó que el proyecto en cuestión también tendrá un centro comercial con sus respectivos restaurantes y estacionamientos.

Pero los cibernautas no perdonaron y destacaron que el estadio no era algo tan prioritario como otras cuestiones que debían ser tratadas con mayor urgencia dentro de la entidad.

La pareja acudió a una entrevista (Foto: Captura de pantalla/ Telediario mediodía)

“Y los baches apa, la basura en las calles y todo lo que le falta a la cuidad antes de un estadio nuevo o remodelado, si la lana es privada ni hablar negocio es negocio”, “lástima que vote por el pensé que el se iba a preocupar por otras prioridades y no por un deporte que es pura mercadotecnia y le saca el dinero a la gente” o “Creo que el tema estadio no es importante.. debemos trabajar en la seguridad, medicamentos, trasporte y vialidades (que no ven el tráfico a todas horas)”, son algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales respecto al tema.

A pesar de todo lo anterior, Samuel García mostró en su Twitter los resultados de la encuesta Massive Caller donde se posiciona como el gobernador estatal con mayor aprobación (62.1%); seguido de Mauricio vila Dosal de Yucatán (62% y Eugenia Campos de Chihuahua (55.6).

“Muy contento y agradecido de ser el gobernador con mayor aprobación de todo México. La confianza y apoyo de las y los neoloneses es una motivación más para seguir jalando duro por Nuevo León. Muy contento y agradecido de ser el gobernador con mayor aprobación de todo México. La confianza y apoyo de las y los neoloneses es una motivación más para seguir jalando duro por Nuevo León”, externó.

SEGUIR LEYENDO