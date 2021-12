“Son como 20 años”: tundieron a AMLO por hablar de su pensión del ISSSTE

El presidente mexicano ha reiterado que, al finalizar su mandato, se retirará de la vida política (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Recientemente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en conferencia de prensa que, tras finalizar su periodo al frente del Ejecutivo Federal, se retirará de la vida política y aprovechará ese tiempo para escribir un nuevo libro sobre el pensamiento conservador en México. Sin embargo, uno de los comentarios del tabasqueño que provocó que le llovieran críticas, estuvo relacionado con cómo subsistiría después de ejercer su mandato, ya que el político de 68 años señaló que buscaría ser pensionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Creo que voy a tener mi pensión porque ya voy a completar más de 20 años. Estuve 5 o 6 años en el INI, tengo mis comprobantes de que pagué al ISSSTE mis cuotas, luego estuve 5 años en el INCO Instituto Nacional del Consumidor, también pagué mis cuotas, ya son como 10, 11 años. Después fui jefe de gobierno y pagué mis cuotas, como cinco (años) y el tiempo que estaré acá. Son como 20 años”, expresó el tabasqueño.

Le llovieron críticas a AMLO tras señalar que solicitaría la pensión del ISSSTE (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Además, apuntó que tiene conocimiento de que hay un tope en las pensiones ofrecidas por el instituto de seguridad social, por lo cual también se apoyará de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se ha desempeñado como investigadora. “No estoy acostumbrado a un tren de vida de lujo, me da pena”, reiteró el presidente mexicano.

Tras estos comentarios, varios internautas condenaron que el presidente mexicano pretenda pensionarse pese a que en el 2018 se oficializó la eliminación de la pensión a ex presidentes “sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales del trabajo”, según se estipuló en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Además, se lanzaron en su contra argumentando que AMLO “ha saqueado el país”, por lo que podría prescindir de la pensión.

Por su parte, algunos usuarios de Twitter explicaron que con 20 años cotizando en el ISSSTE es insuficiente para acceder al monto de la pensión. “¿Por qué López se va a jubilar con una pensión del ISSSTE, se supone que él le quitó la pensión a los ex presidentes no?”, “El tope de pensión en el ISSSTE son 25,000 aprox. Pero Amlo debe tener 30 años de servicios para percibir el 100% de pensión”, “AMLO dejó claro que no hay pensión para ex presidentes. El pueblo no olvida, el nunca ha trabajado” y “Dice AMLO que vivirá de su pensión del ISSSTE. Cínico, si ha trabajado muy poco en toda su trayectoria. Ha sido un vividor de las movilizaciones políticas”, fueron algunos comentarios que circularon en redes sobre las declaraciones de López Obrador.

Tundieron a AMLO en redes tras sus comentarios durante su conferencia mañanera (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, Mario di Costanzo, presidente del la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), difundió mediante su cuenta oficial de Twitter la declaración patrimonial del tabasqueño y enfatizó que “su cotización en el ISSSTE no le da para ningún tipo de pensión”.

López Obrador afirmó que cuando acabe su sexenio no opinará ni recibirá a nadie que tenga que ver con la política, se irá a vivir a su quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas, y se pondrá a escribir. Relató que para eso ya se está preparando psicológicamente, pero se dijo contento porque ya hay “relevo generacional” para seguir con su proyecto de transformación de México.

