“¿No que seríamos pacíficos?”: Javier Lozano ironizó sobre presencia de la Guardia Nacional en México

Javier Lozano volvió a arremeter contra las declaraciones de AMLO en la conferencia mañanera (Foto: Saúl López/Cuartoscuro.com)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, fiel a su estilo, volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En esta ocasión fue por las declaraciones que dio el jefe del Ejecutivo Federal durante la conferencia mañanera de este martes 21 de diciembre en Palacio Nacional sobre la presencia de la Guardia Nacional (GN) en el todo el país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ironizó y cuestionó el porqué de la presencia de los elementos de seguridad en todos los estados de la República Mexicana, pese a que el oficialismo se niega a reconocer la supuesta militarización que se está dando en los procesos civiles del Estado.

Además, se dijo desilusionado, debido a que el mandatario había prometido que la seguridad mejoraría desde el día uno de su mandato; sin embargo, esto no se ha logrado y se ha tenido que aumentar la presencia militar en las calles.

“¿Pues no que, desde el día uno, todo se aplacaría y seríamos pacíficos y felices? Nomás lo ilusionan a uno”, redactó el ex senador.

El panista ironizó con las palabras de AMLO a favor de la presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que durante el tiempo que día a día dedica el mandatario para atender a los medios de comunicación, éste reiteró la información que otorgó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, notificando que en el país se dio una disminución del 65.9% de los casos de inseguridad, así como una reducción del 3.8% de homicidios dolosos.

Pese a celebrar dichos datos, el tabasqueño reconoció que no se han alcanzado las cifras que se esperaban, puesto que “estaba muy arraigado el contubernio entre la autoridad y la delincuencia”; sin embargo, destacó el trabajo que ha impulsado la Guardia Nacional para ayudar a combatir dicha problemática que afecta a la ciudadanía.

Asimismo, agradeció la colaboración que se ha dado entre las entidades federativas y la administración federal que ha hecho posible la reducción de la incidencia delictiva. Entre todos los estados, destacó el trabajo que se ha impulsado en Zacatecas, lugar donde se han reportado muchos enfrentamientos entre células crimínales, pero que se espera se reduzcan en 2022.

AMLO reconoció el trabajo de la Guardia Nacional en el país (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

No obstante, Javier Lozano no es el único panista que se ha posicionado en contra de ampliar de facultades a la Guardia Nacional, el pasado 14 de diciembre también mostró su molestia la senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruíz, quien aseguró que este cuerpo de seguridad no se ha desempañado según su encomienda.

De acuerdo con la ex delgada de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, los resultados que ha presentado la GN son ineficientes, debido a que en los tres años que lleva el gobierno de la Cuarta Transformación, dijo, se han triplicado el número de fallecidos a comparación del sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

“La Guardia Nacional no ha hecho su trabajo. ¿Qué no les duele ver a tantas personas colgadas, muertas, tantas personas que sufren las consecuencias de la delincuencia? Entonces, los hechos son claros, han triplicado las cifras de Calderón. ¡Imagínense! Si desde su visión hacía las cosas fatal!”

Las declaraciones de Xóchitl Gálvez se dieron luego de que el Jefe del Ejecutivo envió el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, el cual se aprobó con 60 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados.

