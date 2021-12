“Los resultados son malos”: Xóchitl Gálvez arremetió contra AMLO y su estrategia de seguridad

La senadora panista arremetió contra López Obrador y la Guardia Nacional (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruíz, se lanzó en contra de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pues aseguró que la Guardia Nacional (GN) no ha desempeñado sus funciones de manera plena.

De acuerdo con la senadora panista, los resultados que ha presentado la GN son ineficientes. Asimismo, aseguró que durante la administración de López Obrador, el número de fallecidos se han triplicado, en comparación al sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“La Guardia Nacional no ha hecho su trabajo. ¿Qué no les duele ver a tantas personas colgadas, muertas, tantas personas que sufren las consecuencias de la delincuencia? Entonces, los hechos son claros, han triplicado las cifras de Calderón. ¡Imagínense! Si desde su visión hacía las cosas fatal!, comentó Gálvez Ruíz desde el Senado de la República este 14 de diciembre.

Además, aprovechó su intervención para lanzar una contundente crítica hacia el tabasqueño y sus conferencias matutinas, pues dijo que “no necesariamente levantarse a las 5:00 de la mañana es ponerse a trabajar”.

Xóchitl Gálvez dijo que los resultado de la GN son malos (Foto: GUARDIA NACIONAL MÉXICO)

“Entonces, no necesariamente levantarse a las 5:00 de la mañana significa ponerse a trabajar, lo que significa ponerse a trabajar es dar resultados y al día de hoy no los han dado. El presidente dijo que en un año se iban a notar los resultados, él lo dijo, no lo estoy inventando. Él sabía perfectamente el país que se estaba encontrando y le ofreció a los mexicanos pacificarlo y lo único que ha hecho es violentarlo. Así qué, los resultados son malos”, aseveró la panista.

Las declaraciones de Xóchitl Gálvez se dieron luego de que el Jefe del Ejecutivo envió el Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, el cual se aprobó con 60 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones.

Siendo la oposición quien rechazara dicho informe, cuestionó que los recursos asignados a la GN provengan de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como su capital humano y demandó saber cuántos integrantes de dicha corporación son militares y marinos, pues esos datos no estaban registrados.

La panista criticó las conferencias matutinas de López Obrador (Foto: Gobierno de México)

Cabe mencionar que Gálvez Ruíz no fue la única que se lanzó en contra de la GN y del mandatario, por su parte, su compañero de partido, el senador Damián Zepeda Vidales, calificó como “un completo fracaso”, en materia de seguridad, los tres años de López Obrador bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo.

“Es justo decir que la política de seguridad pública ha resultado un completo fracaso, y lo decimos no desde una postura política, sino con datos, de manera objetiva. Todos los mexicanos queremos mejorar la seguridad pública de nuestro país, nadie, por lo menos un servidor, ni nuestro grupo parlamentario, afirma que estuvieran bien las cosas antes, por eso la gente votó por un cambió”, señaló Zepeda Vidales desde la tribuna del Senado de la República.

Damián Zepeda calificó como "un completo fracaso" la administración de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Al igual que Xóchitl Gálvez, Zepeda Vidales mencionó que el gobierno de López Obrador ha presentado altos índices de violencia y señaló que no es necesario defender administraciones pasadas para demostrarlo.

“Al día de no hoy no sólo no ha mejorado, ni cambiado, sino que ha empeorado la seguridad pública en este país. No tengo que dar muchos datos, uno solo basta y es contundente , jamás en la historia moderna había existido tanta violencia como hoy en México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Morena. Esa obsesión que se tiene con los gobiernos del pasado, que ojo, no se están defendiendo, se confunde aquí quien piensa que atacar o señalar algo de un gobierno, incluido el de mi partido, va a ser defendido”, externó el panista.

SEGUIR LEYENDO: