“El PRI perdió autoridad moral”: Riva Palacio se lanzó contra Alejandro Moreno

Riva Palacio aseguró que el PRI ha perdido fuerza política (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

A pesar de aún quedan tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Jefe del Ejecutivo, diversos personajes políticos han revelado sus intenciones por participar en las próximas elecciones presidenciales del 2024, la mayoría provenientes del partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional. Ante ello, la oposición aún no tiene claro quién será el que los represente en las urnas, pese a las diversas organizaciones y alianzas que han salido a flote en los últimos meses.

Dicha situación se ha visto reflejada en las encuestas que diversos medios de comunicación han realizado. En su mayoría apuntan que personas allegadas a López Obrador podrían ocupar la presidencia de México. Tal es el caso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como también del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quienes se han perfilado como los favoritos de los capitalinos.

Ante ello, el periodista Raymundo Riva Palacio, a través de su columna para Ejecentral, lanzó una contundente critica al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en días anteriores estuvo envuelto en polémica luego de que aseguró que a Luis Donaldo Colosio Riojas “no lo conocen en ningún pueblo”.

Alejandro Moreno aseguro que al hijo de Colosio "no lo conocen en ningún pueblo"(Foto: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM)

“Alejandro Moreno, presidente del partido, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, no se han dado cuenta que el partido, si bien no ha muerto, se está pudriendo”, externó el periodista en su columna del 15 de diciembre. “El PRI perdió autoridad moral y no ha hecho nada por reconstruirla. Ni siquiera tiene que ver con lo que ha hecho o no como oposición, sino porque no ha tenido un contra discurso a López Obrador que neutralice sus acusaciones. Su liderazgo es blandengue, falto de inteligencia estratégica y creatividad para encontrar una voz y un tono persuasivos para el electorado”, añadió.

Riva Palacio aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) sería quien de batalla al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a cualquiera de sus posibles candidatos a la presidencia.

“El PAN puede convertirse en una oposición real y competitiva, tiene que dejar de arrastrar al dinosaurio putrefacto que tiene atado”, aseveró.

Cabe mencionar que el pasado 11 de diciembre, el dirigente nacional del PRI informó que buscará la presidencia en las elecciones del 2024.

El periodista dijo que el PAN podría ser un contrapeso para Morena en el 2024(Foto: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Durante la XXIII Asamblea Nacional del PRI, el líder del tricolor se dijo listo para los próximos comicios electorales, pues aseguró que están preparados para arrebatar a Morena la presidencia de la República.

“Claro que estamos listos, yo tengo 46 años de edad, pero he sido nada más tres veces diputado federal, senador, presidente del PRI a nivel nacional. Entonces todos estamos listos. Al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo para enderezar el rumbo del país”, dijo Moreno Cárdenas.

Durante su discurso, el priista fue respaldado por militantes, diputados, y delegados reunidos en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede priista. “Alito presidente”, “Alito presidente”, corearon.

“En estos tiempos, los más difíciles de la nación, en el priismo nacional hoy estamos fortaleciendo la unidad. Un partido unido y vigente, en pie de lucha, y desafiando al poder, para que el PRI va por México, el PRI va por la República y el PRI va por la presidencia de la República, porque vamos a trabajar para ganar en el 2024″, señaló.

