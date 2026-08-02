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Pumas Femenil pierde ante León como local en su debut del Apertura 2026

El conjunto auriazul cayó en su casa en su primer partido del torneo

Pumas Femenil perdió ante León en su debut en el Apertura 2026 (X@PumasMXFemenil)
Pumas Femenil perdió ante León en su debut en el Apertura 2026 (X@PumasMXFemenil)
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Con el nuevo formato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 5-2 en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado marcó el inicio del Apertura 2026 para ambos equipos y evidenció la urgencia de una transformación en la gestión del plantel universitario.

La ofensiva de León destacó con dos tantos de Chelsea y aportes adicionales de Marissa y Rubi Soto, quienes consolidaron la ventaja visitante. Por el lado de Pumas, el descuento llegó en una jornada marcada por la frustración y la necesidad de replantear estrategias.

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Con este triunfo, el equipo de la Fiera sumó sus primeros tres puntos del campeonato, mientras que las universitarias quedaron obligadas a reaccionar rápidamente para no rezagarse en la tabla.

Cabe recordar que las auriazules no accedieron a la Liguilla en el Clausura 2026. El equipo finalizó fuera de los puestos de clasificación, situación que se repitió para León, que también quedó en la parte baja de la tabla y sin posibilidad de disputar la fase final. El nuevo esquema de competencia dividió a los clubes en dos grupos; Pumas se ubicó en el Grupo A y León en el Grupo B. Ambos equipos se encontraron en el arranque del torneo bajo este formato, que exige mayor gestión física y técnica.

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ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

Para este semestre, Pumas reforzó su plantilla con las incorporaciones de Andrea Pereira, Leighanne Robe, Emily Gielnik y Priscila Chinchilla. La directiva esperaba que estos fichajes impulsaran al equipo a buscar su primer título desde la creación de la categoría absoluta femenil. La derrota en casa ante León representó un golpe para las universitarias, que iniciaron el torneo con la obligación de mejorar su rendimiento.

ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

León aprovechó el debut y sumó tres puntos fuera de casa. El triunfo en el Olímpico Universitario dio aire a un proyecto que también buscaba dejar atrás los malos resultados del semestre anterior. El marcador de 4 goles a 2 reflejó la capacidad ofensiva del conjunto visitante y abrió una oportunidad para reposicionarse en la competencia.

Próximos partidos de Pumas y León

El encuentro que disputarán las universitarias está programado para el sábado 8 de agosto, a las 19:06 horas, en calidad de visitantes frente al Necaxa. En tanto, el equipo de la Fiera afrontará su próximo compromiso el lunes 10 de agosto, también a las 19:06 horas, recibiendo a Tigres en su estadio.

Las dos escuadras, tras sus recientes presentaciones, ya conocen las fechas y horarios de sus siguientes desafíos en el calendario del torneo. El conjunto universitario deberá trasladarse para enfrentarse a Necaxa, mientras que la Fiera ejercerá su localía ante un rival de peso como Tigres.

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