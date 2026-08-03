Reacción de Yanet García tras salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Después de que Mariana Ochoa se convirtiera en la primera eliminada del reality, García se abrió con dos compañeros y respondió a las críticas que recibió durante los posicionamientos de la primera gala.(Infobae/Jenifer Nava)

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Yanet García se salvó de la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 y la paz que sintió al escuchar su nombre la llevó a abrirse con dos de sus compañeros en una conversación nocturna que dejó en claro cómo entiende el juego.

Tras conocerse que Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada del reality —al imponerse Luis Chaparro en el carrusel final—, Yanet se sentó con Memo Schutz y Yahir para procesar lo que había vivido durante la semana. La conversación fue larga, honesta y sin filtros.

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“La gente sí está viendo el juego”, dijo Yanet tras salvarse

“Sentí mucha paz porque dije: ‘La gente sí está viendo el juego, la gente sí está viendo’“, confesó García. La exChica del Clima reconoció que cambiarse de cuarto quizás no fue la mejor decisión, pero apeló a su estado físico y emocional de ese momento: “Estaba dos días sin dormir. No estaba bien a nivel mental ni emocional”.

También salió al paso de uno de los argumentos que usaron en su contra durante los posicionamientos: que se preocupa demasiado por su arreglo personal y colabora poco en las tareas de la casa. “Yo sé que a mí me encanta todo el tema del beauty, pero también le chingo lavando baños, he lavado baches de trastes todo el tiempo y he tratado de dar lo mejor de mí dentro de mis posibilidades”, respondió.

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La modelo reconoció que cambiarse de cuarto quizás no fue la mejor decisión, pero defendió su participación en las tareas de la casa y aseguró que el público está viendo el juego tal como es. (Captura de pantalla TikTok)

Cynthia Klitbo y Flor Vigna la pusieron en la mira

Antes de la votación, Yanet tuvo que escuchar los posicionamientos de sus compañeros. Cynthia Klitbo fue directa al señalar una conducta que, a su juicio, la humillaba: “A pesar de que roncas me hiciste sentir súper humillada, te vi paseándote por todos lados, platicando con todo mundo de que ‘ronca’. Y por otro lado te la pasas mucho en tu vanidad y colaboras muy poco en la casa”.

Flor Vigna, por su parte, mezcló el deseo de verla fuera con una puerta abierta al diálogo: “Quiero que te vayas de la casa porque tuvimos un mal entendido, fue pequeño. Creo que lo podemos solucionar, me costó mucho la química con vos”.

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Yahir fue quien puso el piso emocional de la noche. Le explicó a Yanet que el sabor agridulce de ver regresar a todos menos a uno es algo que se repetirá cada semana: “Corazón de piedra, o sea... Entrega el cariño a la amistad y a la buena onda que hay con quien haces buena onda, pero al final es un juego”.

Cynthia Klitbo la acusó de humillarla con el tema de los ronquidos y de colaborar poco; Flor Vigna admitió que le costó la química con ella, mientras Yahir le recordó que hay que tener corazón de piedra. (Captura de pantalla YouTube)

El cantante también se sinceró sobre sus propias tensiones internas dentro de la casa: “Yo siento que a veces me pongo muy exigente y creo que eso me puede llevar a irme pronto, pero lo hago pensando en el bien de la casa”.

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Yanet cerró con una reflexión sobre las conexiones dentro de la casa

García explicó que no conectar con las dieciocho personas al mismo tiempo no significa cerrarse emocionalmente. “Hay personas con las que he llorado, con las que he tenido pláticas súper profundas de mi vida, de mi historia, y hay personas con las que digo hola y buenos días y buenas noches y that’s it. Pero eso no significa que no abra mi corazón”.

Con Mariana Ochoa fuera y seis semanas por delante, Yanet García cerró su primera semana en la casa con una certeza: la más difícil ya pasó.

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