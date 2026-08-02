Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Foto: Fiscalía CDMX

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Yoshtan “N”, alias “El Diente de Oro”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas luego de que intentó obligar a una trabajadora sexual a que le pagara 2 mil pesos para permitirle continuar con actividades en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el sujeto es identificado como presunto integrante del Tren de Aragua, cuya vinculación a proceso se llevó a cabo por dicho delito en su modalidad de explotación sexual.

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De acuerdo con los testimonios de la víctima, Yoshtan “N” le habría exigido un pago semanal de 2 mil pesos bajo amenazas verbales y telefónicas. Además, la habría seguido en varias ocasiones a bordo de una camioneta para ejercer control sobre ella, por lo que fue el pasado 22 de julio que decidió denunciar los hechos.

Luego de recibir la denuncia, las autoridades llevaron a cabo entrevistas, diligencias de reconocimiento y actos de investigación que permitieron identificar a Yoshtan “N” como el posible responsable, así como de establecer su presunta relación con el grupo delictivo del Tren de Aragua.

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Esta célula criminal, de origen venezolano, está vinculada con delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes. Las autoridades han ubicado que mantiene operaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Fue detenido al salir del hospital

Detienen a presunto integrante del “Tren de Aragua” por extorsión en la Gustavo A. Madero. Crédito: SSC

Derivado de las acciones de investigación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron información que refería que Yoshtan “N” se encontraba en un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que procedieron con su arresto cuando salió del centro médico el pasado 30 de julio.

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En la primera audiencia, celebrado este viernes, la Fiscalía de CDMX formuló imputación y expuso los datos de prueba que permitieron que la autoridad judicial lo vinculara a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Capturan a “Lesli”, integrante del Tren de Aragua y enlace con la Unión Tepito

Una detención relevante dentro de la estructura del Tren Aragua en la Ciudad de México se registró en enero de este año, cuando autoridades federales y de la capital detuvieron a seis de sus integrantes, entre ellos una mujer identificada como enlace con La Unión Tepito, en operativos realizados en distintas alcaldías y centros penitenciarios del país.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los detenidos estában vinculados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Lesli Valeri “N” fue identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual y enlace con un grupo delictivo local. (Gabinete de Seguridad)

La principal detenida, identificada como Lesli Valeri “N”, era la responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas en diferentes zonas de la Ciudad de México. Además, fungía como enlace entre el Tren de Aragua y La Unión Tepito.

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La captura se concretó tras un operativo coordinado en dos viviendas ubicadas en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza. Las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con nombres vinculada al cobro de piso a mujeres.

Bryan “N”, el operador financiero de la organización

En la alcaldía Iztapalapa fue detenido Bryan “N”, señalado como operador financiero de este grupo criminal. Contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, y era el encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de los miembros de la célula.

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Las investigaciones determinaron que Bryan “N” también proporcionaba viviendas para alojar a mujeres de nacionalidad extranjera bajo control de la red. Todos los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial tras los operativos.

(Gabinete de Seguridad)

Siete órdenes de aprehensión cumplimentadas en reclusorios de cuatro estados

Además de las detenciones en campo, las autoridades cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con trata de personas agravada y delincuencia organizada. Cuatro se ejecutaron en el Reclusorio Varonil Norte y una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en la Ciudad de México.

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Las tres restantes se cumplimentaron fuera de la capital: una en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, en Puebla, y otra en el Centro Federal de Reinserción Social No. 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit.