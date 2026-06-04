México

Tres infusiones efectivas y sencillas para prevenir enfermedades respiratorias, congestión nasal y flemas en pulmones

Diversos estudios y registros del Herbario Nacional de México y la UNAM documentan el uso de plantas medicinales en infusiones como alternativa preventiva

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Primer plano de un niño tosiendo con la mano en la boca en un aula argentina, sentado de perfil en un escritorio, con luz solar entrando por una ventana.
Un niño tose en el aula de una escuela en Argentina, con la luz del sol entrando por la ventana y otros alumnos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la temporada de frío aumenta la preocupación de muchas familias por las enfermedades respiratorias y la acumulación de flemas en los pulmones.

Diversos estudios y registros del Herbario Nacional de México (MEXU) y la UNAM documentan el uso de plantas medicinales en infusiones como alternativa preventiva y auxiliar para reducir la congestión nasal y fortalecer el sistema respiratorio.

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Según datos revisados por SEMAHN y el Herbario Nacional de México (MEXU), más del 84% de las especies empleadas para tratar afecciones respiratorias se consumen por vía oral en forma de infusión, con un enfoque en hojas y flores, y su ingesta principal busca la expulsión de flemas, la prevención de infecciones y la reducción de síntomas como tos y congestión nasal.

En mercados y jardines de México, estas plantas forman parte de la vida cotidiana. Un análisis publicado por Scielo México indica que la mayoría de los remedios tradicionales para las vías respiratorias utilizan partes accesibles de las plantas, en especial hojas y flores, con una proporción considerable de consumo diario durante las temporadas de mayor circulación viral.

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El eucalipto: expectorante y descongestionante según la UNAM

Mujer olfateando un aceite de eucalipto
El eucalipto: expectorante y descongestionante según la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Herbario Nacional de México (MEXU) y la UNAM reconocen al Eucalyptus globulus como una de las plantas más eficaces para el aparato respiratorio. La infusión de hojas de eucalipto actúa como expectorante y antiséptico, facilitando la expulsión de flemas y la reducción de la congestión nasal. Además, el cineol, compuesto principal del eucalipto, proporciona acción antiinflamatoria y mucolítica.

En estudios citados por el Herbario Nacional de México (MEXU), las hojas de eucalipto pueden hervirse durante diez minutos y tomarse en infusión dos o tres veces al día, con la opción de aspirar el vapor para potenciar su efecto descongestionante. El uso de esta planta también ha sido documentado en inhalaciones para aliviar síntomas de bronquitis, asma y resfriado común.

Tomillo: tradición mexicana con evidencia científica

El Thymus vulgaris, conocido como tomillo, figura entre las plantas de mayor uso en México para prevenir y tratar afecciones respiratorias. De acuerdo con el Herbario Nacional de México (MEXU) y la UNAM, el tomillo contiene aceites esenciales con propiedades expectorantes, antisépticas y antibacterianas. Su uso principal es en infusión, donde se recomienda una cucharada de hojas secas por taza de agua hirviendo, tomada hasta tres veces al día.

Una investigación de la Secretaría de Salud de Veracruz reporta que el té de tomillo ayuda a combatir infecciones respiratorias, a expulsar mucosidad, y a calmar la tos y la congestión nasal. Además, el Herbario Nacional de México (MEXU) destaca que el tomillo fortalece el sistema inmunitario y actúa como coadyuvante en el tratamiento de gripes y resfriados.

Bebida herbal con tomillo seco, utilizada para aliviar malestares respiratorios, fortalecer defensas y relajar el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tomillo: tradición mexicana con evidencia científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orégano: eficacia comprobada para flemas y tos

El Origanum vulgare, conocido como orégano, es otra de las plantas documentadas por el Herbario Nacional de México (MEXU) y el acervo de la UNAM como recurso tradicional para problemas respiratorios. Sus hojas poseen compuestos como el carvacrol y el ácido rosmarínico, que actúan como expectorantes y antiinflamatorios, ayudando a eliminar flemas y a aliviar la tos crónica y la bronquitis.

Según Scielo México y El Universal, la infusión de orégano se prepara con una cucharadita de hojas secas en una taza de agua hirviendo, que debe reposar cinco minutos antes de beberse. El orégano se recomienda por su efecto antitusivo, sedante y antibacteriano, y puede combinarse con miel para potenciar su acción y suavizar la garganta.

Imagen de té de orégano, mostrando su color cálido y propiedades medicinales. Otras opciones: infusión saludable, hierbas naturales, bienestar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Orégano: eficacia comprobada para flemas y tos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre preparación y uso seguro

El Herbario Nacional de México (MEXU) y la UNAM sugieren que las infusiones se preparen con hojas frescas o secas, utilizando una proporción de una cucharada por taza de agua hirviendo y un reposo de cinco a diez minutos. Es importante no exceder las dosis recomendadas y consultar a un especialista en caso de padecimientos respiratorios crónicos o si se presentan reacciones adversas.

Las plantas medicinales mencionadas se encuentran en mercados, herbolarios y jardines mexicanos, y su uso cuenta con respaldo en registros etnobotánicos y análisis del Herbario Nacional de México (MEXU). Las autoridades sanitarias y académicas insisten en que las infusiones actúan como auxiliares y no sustituyen la atención médica profesional en caso de enfermedades graves.

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