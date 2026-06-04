Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 4 de junio

Este jueves 4 de junio se prevé una jornada con diversas concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la Ciudad de México y en casetas de acceso a la capital, lo que podría generar afectaciones a la movilidad desde las primeras horas del día.

Autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas ante posibles bloqueos o reducciones de carriles.

A las 10:00 horas, se tiene prevista la concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, así como en Lieja No. 270, colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

También para las 10:00 horas, se esperan movilizaciones en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, además de posibles concentraciones en las casetas de las autopistas México-Toluca, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

Debido a estas actividades, no se descartan afectaciones en vialidades primarias como Paseo de la Reforma, así como en los accesos carreteros que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.

Se recomienda mantenerse atento a la información vial en tiempo real.