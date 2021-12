AMLO celebró fallo de la SCJN que obliga al INE a realizar la consulta para la revocación de mandato

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sobre la consulta para la revocación de mandato.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aplaudió que el órgano ordenara al Instituto Electoral Nacional (INE) ajustar su presupuesto para la realización del ejercicio, pues de lo contrario, determinó, caería en responsabilidades penales.

“Que no puede ser ese un motivo o excusa, pretexto, para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena noticia”.

En ese tenor, Andrés Manuel hizo un llamado a la ciudadanía a “preparase” para el ejercicio “histórico”, incluyendo a movimientos de oposición, tales como el del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) por ser “el único” que actúa por “el flanco derecho”.

“Son los únicos que están impulsando, del flanco derecho. Los demás están ahí callados o inactivos. Incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato. (...) La antidemocracia al descubierto”, comentó.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo aceptó la resolución de la Suprema Corte en donde suspendía de manera parcial el “decretazo” que declara toda obra de infraestructura de su gobierno como asunto de “interés público” y de “seguridad nacional”.

Y es que, a pesar que la decisión suspende lo relacionado con la catalogación de información, Andrés Manuel expresó que su Gobierno “siempre dijo que sería así” y negó que la declaración tuviera el objetivo de “ocultar información”.

“Solamente tenemos que presentar los informes para que haya transparencia. Que siempre dijimos que sería así. No era ocultar información, si no era para avanzar los trámites (...) No hay ningún problema”.