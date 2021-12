Usuarios de redes sociales critican a AMLO por usar un iPhone 13 y no seguir su plan de austeridad

AMLO (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

Usuarios de redes sociales manifestaron su descontento por una publicación que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el lunes y esto se debió a que en la fotografía se ve al mandatario con un iPhone 13.

El motivo de la publicación fue para felicitar a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, sin embargo, tuvo más críticas por su celular que por el mensaje que envió.

“Hablé por teléfono para felicitar a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. Es un gusto poder trabajar en coordinación con una mujer perseverante y defensora de causas justas. Enhorabuena para su pueblo”, escribió el mandatario junto con la foto.

La imagen del iPhone 13, se hizo tendencia en redes sociales luego de que los usuarios recordaran que una de las promesas de campaña del actual gobierno fue la austeridad y un celular de esa empresa, según los usuarios, no es austeridad.

De acuerdo a la página de Apple, el iPhone 13 Pro tiene un costo de 25,999 pesos y el iPhone 13 Pro Max se encuentra desde 28,999.

El precio del dispositivo móvil dependerá de la capacidad de almacenamiento pues si se requiere aumentarlo el precio sube y puede llegar, el primero, a costar 38,999 pesos con un terabyte o el segundo a 41,999 pesos con el mismo tamaño de memoria.

En cuanto a su futuro, el presidente de México habló en la mañanera de lo que le prepara el futuro al terminar su mandato y con ello mencionó que estará incomunicado con todo mundo, pues dejaría de pagar su celular.

“Me voy a retirar en septiembre del 2024 y ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo, me voy a meter a hacer un libro que quiero que voy a publicar en 3, 4 o 5 años porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurar no salir”.

El mandatario hizo referencia a que tampoco aceptará dar conferencia y solo se enfocará a escribir su libro.

“No voy a aceptar ninguna invitación para irme a conferencia, a nada. Voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí me va a tener con trabajo porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina”, mencionó.

Austeridad en la 4t

El ahorro en el gobierno mexicano fue una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña camino a la presidencia.

Le aseguró a la población que se acabaría con el lujo y despilfarro de las instituciones gubernamentales, y se recortarían los salarios de los altos funcionarios. A cambio, afirmó que habría organismos más eficientes y que el dinero reservado sería destinado a la población.

Su promesa se volvió realidad cuando en el 2019 se remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana. Los receptores aprobaron el proyecto legislativo en lo general el 2 de julio de ese mismo año.

En el estatuto se plantea la manera en la que se debe aplicar el sistema de ahorro en las dependencias.

“Los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresa productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, dice la minuta en el artículo 4, Apartado I.

Esta iniciativa hizo que se reflejaran diferentes vertientes, pues de un lado estaban los políticos molestos por esta iniciativa que también le siguieron investigadores y trabajadores, pero también las personas criticaban a los integrantes de Morena, incluido los hijos de AMLO, por utilizar ropa de marca y productos de precios excesivos.

