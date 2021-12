Javier Lozano tundió a López-Gatell tras cancelar compaerecencia en Cámara de Diputados: “Inepto y cobarde”

Javier Lozano tundió a López-Gatell tras cancelar compaerecencia en Cámara de Diputados (Foto: Instagram@jlozanoa // Cuartoscuro)

El pasado lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, abandonó la Cámara de Diputados tras acusar que se dieron “condiciones distantas” a las que la Junta de Coordinación Política había establecido.

Aunado a esto, el funcionario manifestó su disposición para atender cualquier otra convocatoria, pues aseguró que el intercambio de ideas es fundamental, así como la unidad para continuar enfrentando la pandemia de COVID-19.

“Agradezco la hospitalidad de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente la sesión se canceló porque se dieron condiciones distintas a las que la propia Jucopo estableció.

Quedo atento para cualquier convocatoria. Siempre es grato el intercambio de ideas y muy importante la unidad para continuar enfrentando la pandemia de #COVID19″, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Algunos políticos y personajes públicos calificaron a López-Gatell como “cobarde” por retirarse del recinto legislativo (Foto: Twitter@JLozanoA)

Sin embargo, las críticas contra el llamado “zar de coronavirus” no tardaron en aparecer, pues algunos políticos y personajes públicos lo calificaron como “cobarde” por retirarse del recinto legislativo. “Inepto y cobarde. Ya llegará tu hora”, escribió el militante del PAN, Javier Lozano.

Y es que, el López-Gatell denunció a la vicecoordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elízabeth Pérez, de grabar la sesión; además, también se señaló al coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, por comentar lo que estaba sucediendo en redes sociales.

Una vez que fue suspendida la reunión, el funcionario salió rápidamente de San Lázaro sin dar declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban presentes.

Minutos después de confirmarse la suspensión, Álvarez Máynez tildó al subsecretario de ser “soberbio” y “arrogante”, ya que señaló que, en realidad, no se marchó porque se haya grabado la sesión, sino porque no toleró las críticas a su gestión.

Una vez que fue suspendida la reunión, López-Gatell Ramírez salió rápidamente de San Lázaro sin dar declaraciones a los medios de comunicación (Foto: Reuters / Henry Romero)

Además, mandó un mensaje asegurando que él seguirá denunciando la complicidad que se da en la clase política, debido a que acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a sus aliados (PT y PVEM) de actuar como “oficialía de partes” y no como representantes de un poder independiente durante la comparecencia de López-Gatell.

“Siempre ha pagado el costo de romper los pactos de complicidad política. Y siempre lo hecho mientras me dicen que así ‘no voy a llegar a ningún lado’. Tal vez haya lugares a los que no valga la pena llegar”

Por su parte, el diputado Salomón Chertorivski tildó a los hechos como lamentables, ya que se trataba de una reunión para definir una línea de actuación ante la llegada de la variante Ómicron de COVID-19.

“Esta reunión fue acordada para conocer las medidas que se tomarían por la llegada de ómicron; la decisión final fue que, en lugar de invitar al Consejo de Salubridad, fuera el subsecretario quien se reuniera con nosotros”, indicó el legislador de Movimiento Ciudadano (MC).

Salomón Chertorivski tildó a los hechos como lamentables, ya que se trataba de una reunión para definir una línea de actuación ante la llegada de la variante Ómicron (Foto: Cortesía / Movimiento Ciudadano)

Por otro lado, explicó que la bancada naranja solicitó desde un principio que la comparecencia fuera pública y transparente, incluso presentó un exhorto a ese efecto.

“De acuerdo al orden acordado, el subsecretario tomó la palabra; en su soliloquio acostumbrado, tratando a los legisladores como alumnos de secundaria, repitió lo mismo de siempre: en México todo se hizo como debió hacerse”, indicó Chertorivski.

Además, señaló que el subsecretario se fue por “las ramas” en más de una ocasión, e insistió en que en México no hubo culpa alguna. “Cuando finalizó su turno, iniciaron los cuestionamientos. El coordinador del PRD hizo una buena crítica tras la cual surgió la duda de si la reunión estaba o no siendo grabada. Aprovechando la situación, la mayoría legislativa señaló que no había condiciones y canceló la reunión”, concluyó el diputado del partido naranja.

