“Un buen ejemplo de Fake News”: Felipe Calderón reventó a AMLO por “simulación” en tren al AIFA

Ante la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipa Ángeles (AIFA), será necesario contar con un transporte y vías de comunicación eficientes, mismos que ya se construyen y que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acudió a probar.

Como parte de su gira en fin de semana, el mandatario abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) abordó un tren para recorrer las vías que, aseguró, te transportan en tres hasta el aeropuerto en 45 minutos desde la CDMX.

Sin embargo, cientos de usuarios de las redes sociales comenzaron no solo con los cuestionamientos, dudas o críticas, también con las teorías, una de las cuales, nos llevaría a pensar que todo fue una simulación.

Uno de los tantos detractores fue el mismísimo expresidente Felipe Calderón, quien aseguró a través de su Twitter oficial que se trataba de una “Fake News”, pues el tren “no existe”.

En este sentido, pidió a Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de las mañaneras obradoristas, que aclaré definitivamente la situación y presente en caso en Palacio Nacional.

“Un buen ejemplo de ‘Fake News’: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”, redactó el panista.

Lo anterior, luego de que Joaquín López-Dóriga, el comunicador de Radio Fórmula, Tele Fórmula, y columnista de Milenio publicara en sus redes sociales oficiales sobre una supuesta simulación.

De acuerdo con el ex presentador de noticias en Televisa, el presidente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, así como el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval y sus invitados, viajaron a bordo de un simulador.

Algunas de las explicaciones que se han dado a través de las redes sociales para llegar a esta teoría, tienen que ver con la intensa luz a la que fue expuesta la toma, lo que consideró un apagón en las pantallas.

“Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T. Y todos felices. El vagón ni se mueve”, aseveró el periodista, quien, insistente, siguió con un RT en el que se ve el momento exacto de la presunta falla en el video. Lago de Texcoco AMLO (Foto: Presidencia de México)

Hasta el momento, son decenas de personas las que se han sumado a la teoría con nuevos apostes, señales o interpretaciones del lenguaje no verbal que se muestra en el video, mientras que por parte de la Presidencia no se han dado datos o respuestas al respecto.

El viaje del presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en el tren que conectará la Ciudad de México con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en el cual reiteró, habrá un trayecto de 45 minutos desde la estación Buenavista.

“Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos”, compartió el presidente en redes sociales.

Más temprano este 5 de diciembre, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller compartió cuatro clips en Instagram donde mostraba la exposición de Alfredo del Mazo al presidente, así como momentos del trayecto. Pues la historiadora también acompañó a su esposo a la supervisión.

El ex mandatario apoyó las teorías de Twitter que señalan una supuesta simulación de Andrés Manuel López Obrador mientras viajaba con Sheinbaum y del Mazo con rumbo a la base aérea de Santa Lucía (Foto: Presidencia de México)

El gobernador mexiquense añadió que desde diciembre de 2020 se inició con la interconectividad a través del tren, por lo que podría concluir en febrero de 2022. Además de 3,200 millones de pesos de inversión en ese ámbito, pues se ha empleado a 722 personas con 114 máquinas.

