“Envía un mensaje de certidumbre”: Ricardo Monreal respaldó ingreso de Victoria Rodríguez Ceja a Banxico

El pasado jueves 2 de diciembre, con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, las y los senadores de la república ratificaron a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno (JG) del Banco de México (Banxico), a pesar de las duras críticas que recibió por su supuesta falta de preparación para el puesto.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, salió en su defensa y señaló que esta designación envía un mensaje de certidumbre a los mercados, además de que garantizará la independencia de este órgano financiero para cuidar el poder adquisitivo de los mexicanos.

Por medio de su videocolumna Antiolgía, publicada en Milenio, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que los integrantes del parlamento “actuaron con responsabilidad” al elegir a Rodríguez Ceja, figura que mantendrá las funciones del Banxico para ayudar al país en materia económica.

Más adelante, mencionó que los senadores “de todos los partidos excepto uno” generaron esta votación “pensando en los mercado, pensando en la estabilidad y pensando en la economía nacional”.

Además, celebró el nombramiento de Rodríguez Ceja, a quien destacó como una figura que otorgarán confianza y garantías en diferentes aspectos, como el seguimiento al pie de la letra de la Constitución Política y las leyes mexicanas.

“Victoria Rodríguez garantiza una adecuada función como integrante de esta junta de gobierno del Banco de México. Garantiza independencia, garantiza capacidad, garantiza talento y garantiza apegarse estrictamente a la Constitución y a la ley”, dijo.

Finalmente, felicitó a la funcionaria pública por el puesto que tomará a partir del próximo 1 de enero, el cual, detalló, otorgará estabilidad.

“El Senado logró aprobarla (...) ahora hay estabilidad y a partir del 1 de enero, una nueva integrante de la junta de gobierno. Mujer valiosa, mujer valiente. Felicidades para el Banco de México y para el país”, sentenció.

Este mensaje no fue el único anuncio que otorgó Monreal desde sus redes sociales. Horas más tarde, el morenista realizó un tuit para dar a conocer que aún restan dos semanas del periodo 2021 de sesiones del Senado de la República, en las cuales se buscarán los nombramientos de diferentes instituciones, como el Consejo de la Judicatura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Sobre este tema, se comprometió a buscar, analizar, discutir y aprobar los mejores perfiles para cada una de estas dependencias. Además, comentó que también se harán algunas adecuaciones a “leyes trascendentales”, aunque no especificó de cuáles se trata.

“Restan dos semanas del periodo de sesiones. Nos ocuparemos de acordar los nombramientos para el Consejo de la Judicatura, CNDH y CEAV, magistraturas electorales, así como la adecuación de leyes trascendentales para el país. Buscaremos los mejores perfiles para esta función pública”, redactó en sus redes sociales.

Más temprano este domingo, en conferencia de prensa desde Chiapas, indicó que una vez que el partido guinda lance la convocatoria para registrar su posible candidatura, no es secreto que él “estará ahí”.

“Yo les quiero decir que sí voy a estar en el 2024, una vez que se lanza la convocatoria voy a estar ahí, me voy a inscribir lo he dicho, y no lo he ocultado nunca, es una aspiración normal”, aclaró.

Al ser cuestionado sobre que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pareciera tener un favoritismo hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila se dijo despreocupado, pues espera que los tiempos se den, así como que la forma de elegir al próximo candidato sea de forma democrática.

