Ricardo Monreal aseguró que estará en la boleta de 2024: “No lo he ocultado nunca”

Ricardo Monreal aseguró que estará en la boleta de las elecciones presidenciales de 2024 (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, reiteró que estará en la boleta de las elecciones presidenciales de 2024 porque su aspiración es “legítima”.

En conferencia de prensa desde Chiapas, el senador morenista indicó que una vez que el partido guinda lance la convocatoria para registrar su posible candidatura, no es secreto que él “estará ahí”.

“Yo les quiero decir que sí voy a estar en el 2024, una vez que se lanza la convocatoria voy a estar ahí, me voy a inscribir lo he dicho, y no lo he ocultado nunca, es una aspiración normal”

El presidente López Obrador pareciera tener un favoritismo hacia la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (Foto: Cuartoscuro)

Al ser cuestionado sobre que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pareciera tener un favoritismo hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila se dijo despreocupado, pues espera que los tiempos se den, así como que la forma de elegir al próximo candidato sea de forma democrática.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) insistió en que nunca ha sido “cobijado” por el poder, ya que desde que inició en la política ha tenido que “pelear” para quedarse con un puesto.

“Nunca he sido cobijado por el poder, cuando fui regidor de mi pueblo el presidente no quería que fuera regidor y le gané; cuando fui diputado la primera vez, no quería el gobernador que fuera diputado federal y le gané. Cuando fui senador no quería el presidente de la República y le gané; cuando quería ser gobernador de mi tierra hace 23 años en 1997, no quería el presidente de la República que fuera gobernador y le ganamos en Zacatecas”, recordó.

Ricardo Monreal no tiene ningún problema si alguno de los aspirantes del partido está “cobijado” por alguna figura política preponderante (Foto: Twitter / @SRE_mx)

Aunque, añadió, no tiene ningún problema si alguno de los aspirantes del partido está “cobijado” por alguna figura política preponderante, y manifestó que en ningún momento tendrá comentarios para descalificar a sus contendientes, Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“No voy a hablar mal de ellos, que Dios los ayude, soy un hombre que camina, soy un hombre que no le saco a nada”

Por ello, Monreal Ávila afirmó que esperará los tiempos que marque la ley y también el partido para poder presentar su candidatura hacia las elecciones del 24, en la que planea “luchar por la candidatura dentro del partido”, institución que ha apoyado, así como al mandatario federal, desde hace muchos años.

Monreal Ávila afirmó que esperará los tiempos que marque la ley y también el partido para poder presentar su candidatura (Foto: Cuartoscuro)

“No voy a abandonar a Morena, no está en mis planes, en mis planes está luchar por Morena, estar en Morena de manera limpia con piso parejo. En el momento mismo que se lance la convocatoria de Morena ahí voy a estar presente pero no está en mis planes salir de Morena”, aclaró.

Sobre la pandemia y el primer caso en México de la nueva variante del COVID-19, ómicron, Monreal pidió a la Secretaría de Salud (Ssa) y de Relaciones Exteriores que extremen precauciones y medidas sanitarias en las fronteras de Tapachula y otras del sur del país “porque por ahí ingresan miles de migrantes incluidos de nacionalidad africana”.

Informó que el canciller le explicó que México y Estados Unidos han decidido implementar varias medidas para evitar riesgos, entre ellas vacunar a todos los migrantes, por lo que adelantó que la próxima semana buscará una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores para que explique a los legisladores los detalles del programa.

