“Morena está destruyendo todo”: Julen Rementería arremetió contra AMLO y la Cuarta Transformación

Unos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su informe de gobierno por tres años al frente del Ejecutivo Federal en el Zócalo de la Ciudad de México, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, arremetió contra la Cuarta Transformación.

Por medio de su cuenta de Twitter, el político veracruzano lanzó una serie de mensajes en las que estalló contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como con los programas sociales que la administración en turno ha implementado y que, a su parecer, no son el camino correcto para el país.

En su primer tuit, Rementería del Puerto indicó que este gobierno solo se ha dedicado a generar “incertidumbre, pobreza, inseguridad y desempleo”, incluso, afirmó que tal situación es generada adrede para que la ciudadanía viva en modo supervivencia y de la mano de los programas sociales.

“Crea tanta incertidumbre, pobreza, inseguridad y desempleo como sea posible. Pon a tus gobernados en modo supervivencia para que su prioridad sea el programa social. Así los niños con cáncer, los viejos sin medicinas y los jóvenes sin futuro pasan a segundo término”, redactó.

En el siguiente tuit, el panista recreó una situación en el que una persona beneficiada por algún programa social le es indiferente lo que sucede a su alrededor, debido a que la ayuda estatal le permite estar tranquila, ante las inclemencias sociales.

“Hoy domina la supervivencia: ‘Mientras yo cobre mi pensión, programa o beca. No me importa si el hijo de mi vecino tiene cáncer y no hay tratamientos, si la vecina perdió su trabajo, si mi abuelo ya no tiene seguro o si afuera de mi casa hubo un secuestro’”