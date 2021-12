Fernández de Cevallos reconoció a Evelyn Salgado por su lucha contra la venta de niñas

Fernández de Cevallos reconoció a Evelyn por su lucha contra la venta de niñas (Fotos: Cuartoscuro // Twitter/EvelynSalgadoP)

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la Presidencia de la República, aplaudió la lucha que ha realizado la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, contra la venta de niñas con fines matrimoniales en los municipios indígenas, principalmente, de la zona de La Montaña.

A través de su cuenta de Twitter, el militante y quien fuera representante del Partido Acción Nacional (PAN) en 1988, indicó que la mandataria guerrerense merece más reconocimiento por la lucha “frontal” contra uno de los delitos más “abominables” que sucede en el estado.

Ante su estrategia de seguridad, Fernández de Cevallos declaró que Salgado Pineda es un ejemplo para los demás gobernadores, a quienes pidió hacer lo mismo.

Fernández de Cevallos indicó que la mandataria guerrerense merece más reconocimiento por la lucha “frontal” contra uno de los delitos más “abominables" (Foto: Twitter/@DiegoFC)

“Merece el mayor reconocimiento la gobernadora Evelyn Salgado por su lucha frontal contra uno de los delitos más nefandos: la venta de niñas en Guerrero. Otros gobiernos deben hacer lo mismo”

Y es que a principios de noviembre, la gobernadora de Guerrero aseguró que lanzará una “gran estrategia” para erradicar la venta de niñas.

En su momento, la mandataria local indicó que en su campaña participarán instancias nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) en la que estará la representante en México, Belén Sanz, el Instituto Nacional de la Mujer (Inmujeres) con Nadine Flora Gasman, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, entre otros.

A principios de noviembre, la gobernadora de Guerrero aseguró que lanzará una “gran estrategia” para erradicar la venta de niñas (EFE/David Guzmán)

“Será una estrategia que va a arrancar de raíz, todo lo que origina este tipo de prácticas, que por ningún motivo se deben de considerar usos y costumbres porque son violatorios de los derechos humanos”

Salgado Pineda detalló que su estrategia estará acompañada por los presidentes municipales de las comunidades Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Metlatonoc, Cochoapa, donde se presenta está práctica que viola los derechos humanos de las mujeres.

“Estarán todas y todos los presidentes municipales de La Montaña (…), y ahí vamos a lanzar la gran estrategia que tenemos para erradicar la venta de niñas en la región”, manifestó durante una gira de trabajo.

Asimismo, expresó que, a través de la Secretaría de la Mujer, presentará el programa que “será integral con la participación de distintas instancias”, además se evitará que se vulneren los derechos de las personas.

La mandataria apuntó que los tres niveles de gobierno, junto con ONU-Mujeres, participarán en una reunión (Foto: Morena)

La mandataria apuntó que los tres niveles de gobierno, junto con ONU-Mujeres, participarán en una reunión en Tlapa de Comonfort, lugar considerado el corazón de La Montaña, donde se pretende identificar las zonas que concentran la venta de niñas.

“Nosotros siempre hemos dicho que lo que no se nombra no existe y esto no es un tema que tenga que dejar de nombrar; al contrario, se tiene que decir alto y fuerte cuál es el problema que ocurre en la región de La Montaña y erradicar la venta de niñas”, sostuvo.

Finalmente, la gobernadora insistió en que su administración apoyará las causas de las mujeres: “No a la venta de niñas, ni de La Montaña, en ninguna parte de Guerrero, de México o del mundo”.

Elvira García Rodríguez, representante de pueblos indígenas de Cochoapa, informó que las comunidades desconocen la estrategia que firmó la mandataria con la ONU (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Sin embargo, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Elvira García Rodríguez, representante de los pueblos indígenas de Cochoapa el Grande, informó que las comunidades desconocen la estrategia que firmó la mandataria con la ONU.

“Pensamos que por ser la primera gobernadora de Guerrero y por ser mujer, iba a tomar la iniciativa para resolver la problemática, pero no se sabe ni siquiera qué documento firmó o como es la estrategia”

García Rodríguez señaló que han solicitado a la gobernadora una reunión para hablar de los motivos que originan la venta de niñas en la región: “Sabemos la raíz de ese problema, quienes son los que intervienen y cómo hacen el trato o el procedimiento”.

