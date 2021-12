PRI exigió la renuncia de López-Gatell por declaraciones “irresponsables” sobre Ómicron

Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió la renuncia de Hugo López-Gatell (REUTERS/Henry Romero)

Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por sus “irresponsables” declaraciones y el mal manejo de la pandemia de COVID-19.

Durante la sesión plenaria del Senado de la República, el legislador del partido tricolor recordó que el subsecretario de Salud indicó que con la nueva variante del coronavirus, ómicron, no está demostrado que sea más virulenta que las anteriores.

“Me siento alarmado y en contra de las declaraciones del irresponsable de Hugo López-Gatell, el ex rock star de esta pandemia”



Además, señaló que López-Gatell aseguró que la temporada de influenza iba a ser mucho mayor y más grave que la llegada del COVID-19, que no era necesario el uso del cubrebocas y que si el país llegaba a los 60,000 muertos iba a haber una catástrofe “y estamos llegando desgraciadamente, con cifras del INEGI, a casi 450,000 fallecimientos”.

Por lo que advirtió que la estrategia para hacer frente a la pandemia ya no debe estar en manos de un político como en el que se ha convertido López-Gatell, sino de un consejo de científicos, “que realmente se apliquen ante la alerta internacional” para evitar una situación de mayor gravedad en México.

Asimismo, manifestó que la información difundida sobre los riesgos de las nuevas variantes, es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente.



“Y ahora de una manera relajada hace declaraciones irresponsable y yo estoy convencido que este servidor público es tiempo de que renuncie, no puede estar engañando a la población mexicana, menos al presidente de la República, cuando se deberían estar tomando medidas sino alarmistas, por supuesto preventivas, y poder garantizar la salud a los mexicanos”, aseveró.

Poco después de su participación, el legislador escribió en su cuenta oficial de Twitter:

“Volví a pedir la renuncia de López Gatell, que una vez más minimiza el impacto de la pandemia y la nueva variante “Ómicron”; es necesario que el manejo de la pandemia sea responsable y no en manos de un persona que busca protagonismo y popularidad. #LasCosasComoSon”

Xóchitl Gálvez, pidió al gobierno a fortalecer los filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.com)

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, pidió al gobierno a fortalecer los filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente, para aquellos viajeros que provengan del sur de África.

“Está bien que el país no cierre sus fronteras, lo entiendo, es un tema económico, pero los que acabamos de viajar a la Cumbre de la COP nos pidieron pruebas y nadie nos ofendió”, comentó.

Mientras que la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán, sentenció que por ignorancia y populismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)y el subsecretario de Salud minimicen la aparición de la nueva variante.

“Una de las peores cosas que ha hecho este gobierno es justamente no detener la propagación. En medio de esta nueva cepa, cada día que ganemos es importante para que no llegue la nueva variante de Covid. Es evidente que el gobierno debería solicitar pruebas a todas las personas que ingresen a nuestro territorio, lo hacen muchísimos países, ¿por qué no lo hacen aquí? Debería de solicitarse pruebas, de hacerse a la llegada, ya sea por tierra o por aire para proteger a los mexicanos”, manifestó.

