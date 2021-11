Un juez federal concedió un amparo a la hija de “El Mencho”: no podrá ser capturada por las autoridades

La famosa foto de Rolling Stone de "El Mencho" con sus hijos.

Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, pasó del misterio a la certidumbre, luego de que se le señalara como operadora de la organización criminal de su papá.

La hija menor del jefe narco, quien por años se mantuvo alejada del radar de las autoridades, fue relacionada con el secuestro de dos marinos como una represalia a la recaptura de su madre, Rosalinda González Valencia, el pasado 15 de noviembre, en Zapopan, Jalisco.

La reaprehensión de González trajo consigo una serie de reacciones entre ellas, el afanoso intento de Laisha por un amparo de la justicia federal. Dicha orden se le otorgó este martes, cuando el juez federal Julio Veredín Sena Velázquez, le concedió una suspensión provisional, que la protege de cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameritan prisión preventiva. La medida cautelar no será válida si Laisha no cubre una garantía de 5 mil pesos.

De acuerdo con los hechos, los funcionarios de la Secretaría de Marina levantados por Laisha y su novio, Christian Fernando Gutiérrez Ochoa, se encontraban en el estacionamiento de una tienda Walt Mart en el municipio de Zapopan.

Los marinos abordo de una camioneta Jeep, esperaban a un capitán, que había ingresado al negocio. Ambos elementos fueron supuestamente secuestrados por Laisha y su novio. Los elementos navales fueron rescatados con vida días después.

Rosalinda González Valencia fue recapturada el pasado 15 de noviembre, por no presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares para continuar enfrentar su proceso en libertad por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rosalinda González Valencia, esposa de Mencho (Foto: Especial)

Los hermanos de Rosalinda eran conocidos como “Los Cuinis” y siempre han estado ligados al narcotráfico. Su padre Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona” fundó el Cártel del Milenio que dominó en los años 90 y en el que comenzó su carrera delictiva Nemesio Oseguera, “El Mencho”, ahora líder del CJNG.

Al frente de “Los Cuinis” estuvo el mayor de los hermanos, Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini” o “El Cachetes” y con quien “El Mencho” comenzó a traficar drogas sintéticas a Estados Unidos.

Detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2015, Abigael González Valencia está preso en el penal del Altiplano, a la espera de que un tribunal resuelva en última instancia el amparo que presentó contra su extradición ya concedida a Estados Unidos.

Jessica Osguera Cervantes fue detenida cuando salía de la audiencia de su hermano, "El Menchito". (Foto: Especial)

La desconocida hija del Mencho

A diferencia de sus dos hermanos, Jessica Johana y Rubén el Menchito, ambos presos en Estados Unidos, de Laisha no existe fotografía ni descripción alguna que se pueda encontrar a través de redes sociales. Su nombre tampoco aparece en búsquedas por internet en las páginas de la DEA y del Departamento del Tesoro.

Únicamente el semanario mexicano Zeta, de la ciudad de Tijuana ha dado crédito a la existencia de la tercera hija del Mencho. En una investigación realizada en 2019 en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, encontró que el nombre de Laisha aparece como propietaria de algunos inmuebles en esa capital fronteriza.

Uno de estos inmuebles es una propiedad en el fraccionamiento Jardines de Chapultepec, Tijuana, que se señaló como parte de los bienes de la hija menor del Mencho.

Laisha, Jessica Johana y su madre, Rosalía González adquirieron varias residencias en Playas de Tijuana entre 1998 y 2009, algunos de los cuales se encuentran asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), según detalló Zeta.

