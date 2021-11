“El movimiento no es solo de AMLO, es de los ciudadanos”: Epigmenio Ibarra respondió a Aristegui

Epigmenio Ibarra respondió a las declaraciones de Carmen Aristegui contra AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de la controversia que levantó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras nombrar a la comunicadora Carmen Aristegui como “opositora”, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de la implicada quien aseguró que no está ni a favor ni en contra del movimiento de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, la respuesta de la reportera no fue del agrado de todos, tal fue el caso del productor de televisión, Epigmenio Ibarra, quien aseguró que el movimiento no solo es del mandatario mexicano, sino que el inicio de la administración fue una “decisión soberana” de la mayoría de los electores.

Asimismo, aseguró que el compromiso es con la transformación con base pacífica, democrática y radical en todo el territorio nacional y no solo para algunos grupos privilegiados.

“Dice Carmen @AristeguiOnline a AMLO que no está a favor o en contra de ‘su movimiento’. Me parece bien, pero este movimiento no es solo de AMLO; la transformación pacífica, democrática y radical del país es una decisión soberana tomada por una amplia mayoría de las y los lectores”, redactó este martes 30 de noviembre.

La respuesta de Ibarra a Aristegui (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Asimismo, el fundador de Argos Comunicación recordó lo dicho por el periodista Carlos Payan, el cual estableció que la única “dictadura” a la que debe de someterse un profesional de la comunicación es a la de los hechos, es decir, a comprobar cada palabra que se publica.

Sin embargo, señaló que, desde su perspectiva, los medios de comunicación mexicanos se han dedicado a negar los hechos, debido a que no han entendido que en el país se está viviendo un cambio de régimen desde que AMLO asumió la Presidencia de la República.

“Dice Carlos Payan que el reportero ha de someterse a un única dictadura; la de los hechos. Aquí la mayoría de los medios y comunicadores están empeñados en negar un hecho objetivos: vivimos un cambio de régimen”

Epigmenio aseguró que en el país se está viviendo "un cambio de régimen" (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En un tercer tuit, Ibarra defendió al mandatario mexicano ya que dijo que éste nunca había condenado el ejercicio de la crítica, sino sobre la impunidad para mentir en los artículos que se emiten en la prensa nacional, puesto que indicó que algunos grupos editoriales siguen sirviendo para el “viejo régimen”.

Lamentó que se siga apoyando a aquel régimen que estaba anteriormente en el poder porque para él solo se solapaban actitudes que deterioraban el ejercicio de comunicación, debido a que antes “sometían, censuraba, perseguía o compraba” a los medios.

“No es el ejercicio de la crítica lo que AMLO condena; es la impunidad con la que se miente en la prensa y el servicio que se presta al viejo régimen. Es que sometía, censuraba, perseguía o compraba a periodistas”, aseveró.

Epigmenio Ibarra aseguró que AMLO condena la impunidad (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Las declaraciones de Ibarra se dieron luego de que Carmen Aristegui le mandara un mensaje al jefe del Ejecutivo mexicano, en el cual le pidió leer todo el reportaje y no dejarse llevar por lo que decía la prensa, sino que observara toda la información que se había investigado.

“En ‘Aristegui Noticias’ no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es, simple y sencillamente, eso, un espacio de periodistas donde se tiene que hacer valer a la información, a las informaciones que se pueden discutir y se deben discutir”

Y es que el pasado lunes 29 de noviembre Proceso y Aristegui Noticias publicaron el reportaje Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, un trabajo en el que se planteó la relación entre uno de los programas insignes de la administración del presidente López Obrador, Sembrando Vida, y la empresa Rocío, propiedad de los hijos mayores del tabasqueño.

SEGUIR LEYENDO: