Lorenzo Córdova acusó que no se cambia “ni una coma” en la Cámara de Diputados: “Prevalece el dogma”

Lorenzo Córdova acusó que en la Cámara de Diputados no se cambia ni una coma (Foto: YouTube / FIL Guadalajara)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, volvió a criticar el trabajo de la Cámara de Diputados al asegurar que en ese espacio no se cambia ni una coma, en referencia a la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, documento en el que se acordó un recorte al organismo de casi 5 mil millones de pesos.

Durante la presentación del libro La reelección en México. El nuevo reto democrático, el funcionario criticó que en el Legislativo hay una renuncia a la confrontación de ideas, es decir, prevalece el dogma y el dabate público precario.

“Presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder, y se privilegia el ‘no se cambie ni una coma’ frente a la construcción de consensos democráticos como única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente del pluralismo político”

“Prevalece, por degracia, un debate público precario, prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada, en un ambiente en el que hay una reununcia a la sana e indispensable, en un contexto democrático, confrontación de las ideas”, dijo en su participación en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara.

El funcionario criticó que en el Legislativo hay una renuncia a la confrontación de ideas (Foto: EFE / José Méndez)

Aunado a esto, Córdova Vianello expuso que comúnmente al INE se le acusa de invadir las esferas del Legislativo, no obstante, señaló que si cada poder cumpliera con su trabajo, lo anterior no tendría por qué ocurrir.

“Hay veces que en el INE se nos acusa de invadir esferas del Legislativo. Pues no, si cumpliera, cada quien, con los plazos que se han dado en la propia Constitución, tal vez esto no ocurriría, que no es un ejercicio, sin lugar a dudas, deseable, pero la certeza de los procesos electorales (se) vuelve necesaria”, apuntó.

Cabe recordar que este mes de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en donde se establece que se otorgarán 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos al INE para llevar a cabo las tareas que le corresponden.

Se aprobó un presupuesto de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos al INE para llevar a cabo las tareas que le corresponden (Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

No obstante, previo a la resolución en San Lázaro, el consejero presidente del Instituto alertó que si se concretaba el recorte, la organización de la consulta popular estaría en riesgo, por lo que llamó a los diputados a asumir una responsabilidad institucional.

“Reitero con toda claridad y firmeza: un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato, que el INE sólo podrá organizar y convocar si cuenta con los recursos necesarios [...] Es preocupante que en el proyecto aprobado en comisión de en Cámara de Diputados, contemple 4 mil 913 millones de pesos al proyecto del INE sin considerar los datos expuestos”, dijo el funcionario durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE del 10 de noviembre.

En otro pronunciamiento compartido en sus redes sociales, Córdova también denunció al proyecto de reflejar una “total incomprensión” y “negativa”, por parte de los partidos que lo avalaron, hacia la información y consejos emitidos por el mismo Instituto Nacional Electoral.

Lórenzo Córdova advirtió que con la aprobación del PEF 2022, la organización de la consulta popular estaría en riesgo (Foto: EFE / José Méndez)

Además, precisó que mil 913 millones de pesos corresponden a una posible consulta popular que aún podría ser promovida. En tanto, el restante de 3 mil 830 millones de pesos serán utilizados para el ejercicio de Revocación de Mandato en caso de que sea votado por el 3% del padrón electoral.

“Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de la constitución y nuestras leyes”, refirió el funcionario en el videoclip.

