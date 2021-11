Campaña contra influenza en CDMX: suman 1,270,866 personas vacunadas

(Foto: CDMX)

El pasado 3 de noviembre inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza 2021-2022 en todo el país. A menos de un mes de que iniciara la campaña, en la Ciudad de México ya suman 1,270,866 personas inoculadas.

Así lo informó la Secretaría de Salud capitalina, quien detalló que esto se ha logrado gracias a que menores de 6 meses a 4 años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, adultos mayores a partir de los 60 años, así como la población de 5 a 59 años con alguna comorbilidad, acudieron a recibir el biológico.

La Sedesa reconoció la labor del personal del sector salud, quien es parte de los grupos prioritarios, por las jornadas de siete horas de lunes a domingo que han tenido durante estos primeros 25 días de inoculación.

A través de un comunicado, la dependencia local recordó que la campaña fue programada en etapas tal y como ocurrió con la vacunación contra la COVID-19, para evitar que se registraran aglomeraciones en las unidades médicas distribuidas en las 16 alcaldías, así como priorizar a los capitalinos que tienen mayor posibilidad de contraer Influenza por su edad o que su sistema inmunológico sufra de alguna enfermedad que le pudiera poner en riesgo su salud.

Grupos de personas esperan para realizarse una prueba de coronavirus en Lima (Perú). Fotografía de archivo. EFE/Luis Ángel Gonzales Taipe

La aplicación de la vacuna concluye el último día de marzo de 2022, pero el objetivo es que al 31 de diciembre de 2021 la mayor parte de la población que lo necesita cuente con su dosis. Para lograrlo, los 200 centros de salud de esta dependencia continúan recibiendo a la población de 08:00 a 15:00 horas para que se inocule.

“El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la población para que puedan ejercer su derecho a la salud de manera gratuita y agradece a los habitantes de la ciudad por respetar fechas y condiciones vulnerables de otros”, se lee en el comunicado oficial.

Asimismo, exhortó a las y los capitalinos a mantener las medidas sanitarias contra el COVID-19 como es el uso de cubrebocas y gel antibacterial, lavado de manos constante y sana distancia, entre otros, pues además de que la pandemia por SARS-CoV-2 no ha concluido, éstas son de gran utilidad para protegerse contra la Influenza.

Sedesa descartó presencia de la variante Ómicron en CDMX

La nueva variante del coronavirus Ómicron -identificada primero en Sudáfrica- está suscitando preocupación en todo el mundo debido al número de sus mutaciones, que podrían ayudar a su propagación o incluso a evadir los anticuerpos de la vacunación.

(Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Este sábado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que por el momento no se han detectado casos de la nueva variante Ómicron ni en la capital ni en alguna entidad del país; sin embargo, señaló que se realiza la vigilancia genómica para detectar la variante.

“Nosotros no tenemos documentada esta variante en la ciudad ni en el país, hasta ahora, pero se monitorea, se hace la vigilancia genómica justamente para detectar a tiempo variantes, no solo esta sino cualquier variante, y dar seguimiento sobre todo si son variantes de preocupación porque, como ustedes saben, los virus mutan, hay variantes de interés, hay muchas variantes que no son ni siquiera de interés, pero ésta ha sido identificada como de preocupación”, explicó en conferencia de prensa.

La funcionaria detalló que la vigilancia sanitaria internacional se mantiene y se refuerza para vigilar con más atención ciertos tipos de vuelos que lleguen al país y aseguró que en el caso de la CDMX están preparados para actuar en caso de que fuera necesario.

“Siempre estamos en alerta, de hecho tenemos permanentemente la capacidad de desplegar como ya lo hemos hecho en distintos momentos todos los dispositivos que se requieran, desde camas de hospital, desde más quioscos, desde más pruebas, es decir, siempre estamos en alerta”, indicó.

