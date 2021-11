13 desaparecidos en la Monterrey-Nuevo Laredo durante la última semana

La organización Todos Somos Uno está integrada por familiares de personas desaparecidas en la autopista (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En solamente una semana, 13 personas han desaparecido en el tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, reportó el colectivo Todos Somos Uno. La organización está integrada por familiares de personas desaparecidas en la autopista.

Los miembros del colectivo denunciaron que las autoridades estatales y federales no han emitido una señal de alerta o emergencia ante el incremento significativo de pérdidas durante los últimos siete días.

“ALERTA ALERTA ALERTA: En la última semana se han reportado más de trece personas desaparecidas en la carretera del terror, Nuevo Laredo, Tamaulipas”, declaró Todos Somos Uno a través de redes sociales, de acuerdo con La Jornada.

Integrantes de la organización pidieron a los habitantes no viajar por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo debido al alto riesgo que existe y a que la seguridad en la zona no está garantizada (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

“Las autoridades siguen sin emitir una alerta, ¿quién tiene que desaparecer para que actúen?”, manifestaron.

Integrantes de la organización pidieron a los habitantes no viajar por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo debido al alto riesgo que existe y a que la seguridad en la zona no está garantizada.

“No te confíes, no hay seguridad, si desapareces las autoridades NO TE VAN A BUSCAR, NO TE VAN A SALVAR, NO TE SUMES A LA LISTA Y POR FAVOR alerta a tus familiares de no viajar para allá”, señaló Todos Somos Uno.

El 21 de noviembre desaparecieron, mientras viajaban de Nuevo Laredo a Monterrey a bordo de una camioneta, Héctor Miguel Santos López, de 57 años de edad, y José Francisco Moreno Hernández, de 43 años (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Alfredo Díaz Puente desapareció junto con un acompañante, cuya identidad es anónima, este sábado 27 de noviembre cuando se trasladaban de Nuevo Laredo a San Luis Potosí. Según las fichas de búsqueda de personas desaparecidas compartidas por el colectivo, el camión que manejaban fue encontrado sin rastro de ellos en Monterrey.

El 21 de noviembre desaparecieron, mientras viajaban de Nuevo Laredo a Monterrey a bordo de una camioneta, Héctor Miguel Santos López, de 57 años de edad, y José Francisco Moreno Hernández, de 43 años.

Desde el 24 de noviembre continúa ausente Eliud René Oviedo: iba de Monterrey a Nuevo Laredo en su taxi. De acuerdo con la organización, en los últimos 11 meses han desaparecido alrededor de 163 personas en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, reportó el medio. Además, especificó que la mayoría de las pérdidas se registran cerca del kilómetro 26 de la autopista.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, confirmó el hallazgo de un nuevo centro de exterminio en las inmediaciones de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, confirmó el hallazgo de un nuevo centro de exterminio en las inmediaciones de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, también conocida como La Carretera de la Muerte.

“Es un predio de importantes dimensiones, donde lo que encontramos y confirmamos fue la presencia de un crematorio clandestino de importantes dimensiones, donde se encuentran además diferentes indicios de restos óseos calcinados”, detalló Quintana durante su intervención en el programa Así las Cosas de la periodista Gabriela Warkentin.

“A primera vista se podría decir que es un crematorio que ha sido utilizado durante varios años y que seguía operando hasta hace poco en las zonas aledañas de Nuevo Laredo”, agregó.

De acuerdo con el columnista Héctor de Mauleón, hasta septiembre del 2021 las autoridades de Tamaulipas reportaron 77 desapariciones en el tramo de 219 kilómetros que comprende la carretera Monterrey-Nuevo Laredo (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con el columnista Héctor de Mauleón, hasta septiembre del 2021 las autoridades de Tamaulipas reportaron 77 desapariciones en el tramo de 219 kilómetros que comprende la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, de las cuales sólo 18 personas fueron encontradas con vida, y lo único que dijeron es que hombres armados los obligaron a detenerse en la carretera y se llevaron sus vehículos.

Una de las víctimas declaró que un grupo de hombres armados la secuestraron en esa carretera, y luego la llevaron a una habitación en la que otras personas eran torturadas e interrogadas.

Las primeras investigaciones de las autoridades mexicanas confirmaron que en realidad, las desapariciones son obras del crimen organizado, y de la encarnizada lucha que se libra en el estado entre bandas rivales. Y es que se trata de una región en la que el Cártel del Noreste (CDN) ha desatado una sangrienta pugna con el Cártel del Golfo y su nuevo aliado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Guardia Nacional (GN) y otras fuerzas federales han intentado resguardar los 219 kilómetros de la carretera, pero las desapariciones continúan reportándose (Foto: Gabriela Pérez/Cuartoscuro.com)

Por un lado, las autoridades han adjudicado las desapariciones a grupos criminales que estarían detrás de los “polleros” encargados de transportar migrantes hacia la frontera. Otra hipótesis es la presunta búsqueda de comandos vinculados al CJNG que se han aproximado al norte para llevar a cabo la disputa por el territorio.

La Guardia Nacional (GN) y otras fuerzas federales han intentado resguardar los 219 kilómetros de la carretera, pero las desapariciones continúan reportándose.

“No hay manera en este momento de confirmar ni afirmar que se trate de las mismas personas que han sido reportadas como desaparecidas en esta carretera en los últimos años. Es algo que se tendrá que confirmar de manera pericial”, explicó Quintana, al hablar sobre el último hallazgo de un crematorio clandestino en las inmediaciones del kilómetro 26.

SEGUIR LEYENDO: