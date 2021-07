Así celebró Dulce María el bautizo de su hija

Dulce María y Paco Álvarez celebraron el bautizo de su hija el pasado fin de semana (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Durante el pasado fin de semana Dulce María y su esposo Paco Álvarez celebraron el bautizo de su hija María Paula. A través de sus redes sociales la ex RBD compartió diversas imágenes y videos del lugar donde se llevó a cabo la fiesta en la que hubo de todo: mesas de postres, globos y una gran cantidad de flores.

El evento se realizó en un salón de fiestas de la Ciudad de México, mismo en el que se llevó a cabo la ceremonia religiosa, a la que sólo acudieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

Dulce María agradeció a la empresa que organizó el evento: “Gracias por hacer magia, y aunque éramos sólo la familia por la situación de la pandemia, hicieron que fuera un momento hermoso, mágico y súper especial en familia”, escribió la cantante en una de sus stories de Instagram.

Debido a la pandemia al evento sólo asistieron amigos y familiares de la pareja (Foto: Captura de panta de Instagram/@dulcemaria)

La cantante no ha compartido quiénes fueron los invitados y mucho menos quiénes fueron los padrinos de María Paula, así como tampoco se sabe si alguno de sus ex compañeros de escenario asistieron al evento, pero se cree que no, ya que Maite Perroni se encuentra en España grabando una película al lado de Maurico Ochmann, pero de los demás no hay registro alguno de que hayan celebrado el bautizo de la hija de su amiga.

De acuerdo con la imágenes difundidas por la empresa de planeación de eventos, la fiesta se realizó en un espacio abierto en donde se colocó una mesa con 10 sillas alrededor. Este fue el primer evento que la cantante y actriz realiza desde el nacimiento de María Paula.

Se desconoce si alguno de sus ex compañero de RBD asistió a dicho evento (Foto: Captura de panta de Instagram/@dulcemaria)

María Paula nació el 3 de diciembre de 2020 y desde el primer día de su llegada, la también actriz ha compartido una serie de fotos en donde se le puede apreciar el inmenso cariño que la pareja le tiene a su hija.

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento… primero, gracias infinitas; gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso… una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después”, escribió Dulce María en sus redes sociales cuando anunció el nacimiento su primogénita.

En dicho post también agradeció a su pareja por ser un padre entregado: “Gracias @pacoalvarezv por ser el mejor papá para nuestra bebe hermosa que llego a cambiarnos la vida. María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa. Te amamos”, finalizó.

Dulce María y Paco Álvarez se casaron el 9 de noviembre de 2019 (Foto: Instagram/@gabyaranda__)

Dulce María y Paco Álvarez se casaron el 9 de noviembre de 2019 en Lagos de Teques, Morelos. Se conocieron durante la filmación del video musical No Sé Llorar, meses más tarde anunciaron su relación.

Previo a su boda, Dulce María se vio envuelta en polémica por rumores de una supuesta estafa por parte del lugar donde planeaba realizar su boda. “Teníamos un lugar, nos dijeron que teníamos que dar el cien por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Se quedaron con nuestro dinero, resulta que se les pasó decirnos el pequeño detalle de que no tenían lugar consagrado para casarnos”, comentó la cantante en una entrevista para el programa La Saga.

