Sedesa descartó presencia de la variante Ómicron en CDMX

La nueva variante del coronavirus Ómicron -identificada primero en Sudáfrica- está suscitando preocupación en todo el mundo debido al número de sus mutaciones, que podrían ayudar a su propagación o incluso a evadir los anticuerpos de la vacunación.

Este sábado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que por el momento no se han detectado casos de la nueva variante Ómicron ni en la capital ni en alguna entidad del país; sin embargo, señaló que se realiza la vigilancia genómica para detectar la variante.

“Nosotros no tenemos documentada esta variante en la ciudad ni en el país, hasta ahora, pero se monitorea, se hace la vigilancia genómica justamente para detectar a tiempo variantes, no solo esta sino cualquier variante, y dar seguimiento sobre todo si son variantes de preocupación porque, como ustedes saben, los virus mutan, hay variantes de interés, hay muchas variantes que no son ni siquiera de interés, pero ésta ha sido identificada como de preocupación”, explicó en conferencia de prensa.

La funcionaria detalló que la vigilancia sanitaria internacional se mantiene y se refuerza para vigilar con más atención ciertos tipos de vuelos que lleguen al país y aseguró que en el caso de la CDMX están preparados para actuar en caso de que fuera necesario.

“Siempre estamos en alerta, de hecho tenemos permanentemente la capacidad de desplegar como ya lo hemos hecho en distintos momentos todos los dispositivos que se requieran, desde camas de hospital, desde más quioscos, desde más pruebas, es decir, siempre estamos en alerta”, indicó.

Señaló que actualmente los indicadores en la capital muestran un panorama de estabilidad, además de que en las últimas ocho semanas el predominio de los casos de COVID-19 ha sido 100% de la variante Delta.

“No hemos bajado la guardia desde que empezó esta pandemia, pero lo que es cierto es que los datos en la ciudad nos muestran un panorama de estabilidad sin desconocer la dinámica global y el comportamiento en distintas entidades en el país”, dijo.

¿Qué tan preocupante es Ómicron?

Y es que la Organización Mundial de la Salud clasificó el viernes la variante B.1.1.529, u ómicron, como una “preocupante” del SARS-CoV-2, diciendo que puede propagarse más rápidamente que otras formas de coronavirus.

La variante Delta sigue siendo la dominante en todo el mundo y aún no está claro si ómicron podrá desplazarla, dijo el doctor Graham Snyder, director médico de prevención de infecciones y epidemiología hospitalaria del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Pero la nueva variante presenta más de 30 mutaciones en la parte del virus a la que se dirigen las vacunas disponibles, además se sospecha que ha provocado un aumento de las nuevas infecciones en Sudáfrica.

Es probable que las mutaciones de ómicron hagan que ciertos tratamientos contra el COVID-19 -incluidos algunos anticuerpos fabricados- sean ineficaces, dijo el doctor David Ho, profesor de microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia.

Los científicos afirman que podrían pasar varias semanas antes de poder definir el tipo de enfermedad causada por la variante, determinar su grado de contagio e identificar hasta dónde se ha extendido.

Cuánto tardaría en legar a México

En México, uno de los países con nula restricción de viajes desde que comenzó la pandemia por SARS-CoV-2, el primer caso confirmado de COVID-19 se dio el 27 de febrero de 2020 en la capital del país, 88 días después de que se detectara el primer contagio en Wuhan, China.

Este es el primer ejemplo que se tiene respecto al periodo que transcurre entre un primer caso con su llegada a México y comprendió casi tres meses desde su aparición confirmada.

