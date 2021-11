Cuál es el deporte extremo que practica María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más acaudalada de México. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

En México hay muchas personas que gracias a sus habilidades para hacer negocios exitosos, han logrado acumular grandes fortunas. El hombre más acaudalado de México, es Carlos Slim, quien según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, cuenta con una fortuna de USD 55,930 millones, seguido de otros empresarios como Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, en el top 10 de las personas más ricas del país, destaca una mujer llamada María Asunción Aramburuzabala, quien ocupa la posición seis entre las personas más acaudaladas del país, pero es la mujer con más dinero en México. Ella cuenta, según Forbes, con USD 5,630 millones.

Mariasun, como también es conocida, es heredera del Grupo Modelo, pues su padre, y anteriormente su abuelo, habían comenzado con ese negocio, y también es dueña de exitosas empresas como Tresalia Capital. La vida de Mariasun, fuera de los negocios, está llena de viajes, lujos e incluso, deporte.

En una entrevista hecha por Oswaldo Trava, también conocido como Oso Trava, para su podcast llamado Cracks, María Asunción Aramburuzabala revela varias cosas de su vida privada, entre ellas, cuál es su deporte favorito.

Y es que la empresaria mexicana en una ocasión incluso fue atacada por un Tiburón Tigre, y Oso Trava le pregunta sobre esa experiencia, y ella responde que a ella le encanta bucear, y una ocasión, estando en Taití, en una actividad en donde meten carnada al mar, y la dejan ahí varias horas hasta que los tiburones van, estuvo en peligro.

Narra que en total había unos 30 tiburones en esa ocasión, y que uno de ellos la atacó, pues no le había gustado que otro de los tiburones se hubiera llevado toda la carnada, por lo que la se fue contra ella, hasta que el encargado de la actividad la rescató.

“Fue una aventura que la verdad, te puedo decir que es una de las buenas aventuras de mi vida”, menciona en la entrevista, entre risas, la mujer. Tras esto, Oso Trava le pregunta si ya había tenido experiencia anteriormente, nadando con tiburones, a lo que ella responde que “cuando empecé a bucear, mi primer buceo fue bastante extremo, porque buceamos en una isla que se llama Fakarava, que es el primer atolón con el que rompe el Océano Pacífico en unas Islas que se llaman Tuamotu, entonces estuvimos ahí en Fakarava, entonces te tirabas en el Océano y entrabas por un cañón donde entra y sale la corriente al atolón, y esa entrada y salida de corriente, pues cuando viene la entrada de la corriente, todos los tiburones están ahí, y están con la boca abierta y están comiendo o están dormidos, pero son cientos y cientos y cientos de tiburones”, explica Mariasún.

Dice que, por esto, su primera buceada fue con tiburones, “una experiencia increíble”. También explica que, en las experiencias con tiburones, cuando más miedo da no es cuando estás abajo con el tiburón, sino cuando estás arriba y el tiburón sube, pues “cuando estás en medio y el tiburón que está abajo sube, que nos pasó ese día, porque el tiburón nos siguió dando la vuelta, y no nos soltó hasta que nos subimos a la lancha que traíamos”, menciona.

Trava le pregunta a Aramburuzabala si siempre ha sido así de aventurera, a lo que ella responde que no, “tampoco creas que, o sea, es como una aventura muy extrema, pues es un tiburón que la verdad se enojó y me tocó a mí, pero qué bueno que me tocó a mí he, porque yo lo enfrenté, si hubiera nadado, Manuel Lazcano, que es la persona que me enseñó a bucear, le conté y le enseñé las fotos y eso y me dijo: mira Mariasun, qué bueno que no nadaste porque su hubieras nadado, no hubiéramos encontrado ni el barniz de uñas, entonces, la verdad de las cosas no, siempre he sido mas o menos tranquila”, explica la empresaria.

María Asunción Aramburuzabala es dueña de Tresalia Capital, es la herramienta que la familia Aramburuzabala utiliza para ampliar y diversificar sus inversiones, creando Fondos de Capital Privado y Venture Capital y consolidando la creación de nuevas empresas.

