MCCI: Sedena cobró 122 millones de pesos en armamento pero no ha cumplido con la entrega

En Chihuahua, existe un problema que va directamente relacionado con la inseguridad en la entidad, este es la falta de armamento para enfrentar a los grupos criminales y es que en 2020 el Gobierno del Estado pagó 22 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la compra de 570 armas y 714 mil cartuchos, pero hasta agosto de 2021 no habían recibido el armamento.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Chihuahua no es el único estado que se está enfrentando a esta problemática, pues de acuerdo con el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Sedena no entregó más de 122.4 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país.

Siete de los estados que tampoco recibieron armamento se encuentran entre los 10 más violentos, estos son: Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México (CDMX).

Ha habido un incremento considerable en la omisión de entrega de armamento con respecto al 2018, pues en ese año la AF identificó 32 millones de pesos en armamento no entregado a nueve estados, para 2019 ya eran 42 millones en 11 estados y en 2020 fueron 122 millones de pesos en 21 estados, de acuerdo con una revisión realizada por MCCI.

Los estados que pagaron y la Sedena no les entregó el armamento son: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En tanto, Jalisco fue la entidad que menos pagó por armamento (14 mil 650 pesos), en total, los estados que no han recibido el equipo suman la cantidad de 122 millones 410 mil 947.96 pesos.

De los 122 millones de pesos que la Sedena no entregó en armas, sólo tres estados reintegraron parte de los recursos, por un total de 5 millones 792 mil 716 pesos. (Foto: Cuartoscuro)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es una bolsa del Presupuesto federal, prevista en la Ley de Coordinación Fiscal que transfiere a cada entidad los recursos para cumplir con las estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

“Los recursos deben ir orientados a los programas prioritarios, como el desarrollo de capacidades de las corporaciones locales para la prevención del delito, la profesionalización y certificación policial, así como a la inversión en tecnología, infraestructura y equipamiento, entre otros”

Por otra parte, de los 122 millones de pesos que la Sedena no entregó en armas, sólo tres estados reintegraron parte de los recursos, por un total de 5 millones 792 mil 716 pesos.

Los homicidios no cesan, pues de acuerdo con la investigación de MCCI, en estados como Baja California, Edoméx y Chihuahua, se han registrado 2 mil 938, 2 mil 795 y 2 mil 685 víctimas, respectivamente. (Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Y es que los homicidios no cesan, pues de acuerdo con la investigación de MCCI, en estados como Baja California, Edoméx y Chihuahua, se han registrado 2 mil 938, 2 mil 795 y 2 mil 685 víctimas, respectivamente.

A nivel nacional, el total es de 34 mil 558.

Pero las autoridades de los estados afectados parecen no querer hablar al respecto, pues MCCI no obtuvo respuesta cuando se le solicitó tanto a las entidades como a la Sedena más información sobre el armamento y municiones no entregadas, así como la falta de convenios que acrediten las adquisiciones y de plazos de entrega.

En 2020 se agudizó este problema, aunque no es algo nuevo, pues tan sólo en 2018 se registraron faltas en el suministro de armas por parte de la Sedena por un momento que ascendía a los 32 millones 327 mil pesos. (Foto: Cuartoscuro)

“Según el informe de la ASF, el 12 de octubre de 2018, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) solicitó a la SEDENA un permiso extraordinario para la adquisición de armamento y cartuchos”

Fue el 23 de noviembre de 2018 cuando la Sedena remitió la cotización y para el 13 de diciembre, la SSEM le transfirió en total, 18 millones 468 mil 795 pesos.

Por su parte, la Sedena informó que el armamento y los cartuchos se encontraban resguardados en el Campo Militar, peri que faltaba concluir el trámite de alta de la Licencia Oficial. Sin embargo, no había contrato o convenio de colaboración debidamente formalizado que amparara la adquisición.

