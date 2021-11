“No le va a durar ni el gusto”: Julen Rementería arremetió contra AMLO por decreto a megaproyectos

Julen Rementería aseguró que el decreto del presidente es inconstitucional, por lo que “no le va a durar ni el gusto” (Fotos: Cuartoscuro // PAN Senado)

Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que declara de interés público y “seguridad nacional” los Megaproyectos y obras de infraestructura insignia, es inconstitucional, por lo que “no le va a durar ni el gusto”.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador señaló que el mandatario estatal ha pasado mucho tiempo con sus amigos dictadores, por lo que por un momento pensó que estaba en otro país.

En la publicación, el integrante de Acción Nacional aseguró que México es una democracia, por lo que su decreto “no le va a durar ni el gusto”.

El legislador señaló que el mandatario estatal ha pasado mucho tiempo con sus amigos dictadores (Foto:Twitter/@julenrementeria)

“Lo que pasa es que el Presidente ha estado conviviendo mucho con sus amigos dictadores que trajo a México. Por un momento pensó que aquí estamos en Bolivia, Cuba o Venezuela. México es una democracia y su decreto no le va a durar ni el gusto porque es inconstitucional”

“Quien sabe. Con ustedes, los senadores del PAN, dándole gusto y votando hermanaditos con Morena por Loretta Ortiz, en una de esas resulta que siempre sí era “constitucional” y “Si ustedes como funcionarios siguen votando a favor de Lopitos, de qué oposición estamos hablando”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, Rementería no fue el único en arremeter contra el mandatario, pues luego de anunciarse el decreto presidencial, las críticas hacia el presidente no han cesado.

En su red social, la senadora de Acción Nacional, Kenia López, advirtió al mandatario que “se topará con pared”, ya que su decreto es “autoritario” y busca generar “opacidad”.

Xóchitl Gálvez indicó que no hay justificación alguna para darle la espalda a la legalidad (Foto:Twitter/@XochitlGalvez)

“El Sr.@lopezobrador_ cree que puede pisotear la Constitución a su antojo, pero se topará con pared. Su decreto es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la “Seguridad Nacional”. Es claramente INCONSTITUCIONAL. Le anticipo de una vez: Nos vemos en la Corte”, arremetió.

Mientras que Xóchitl Gálvez indicó que no hay justificación alguna para darle la espalda a la legalidad “ni para mandar al diablo las instituciones”, por lo que agilizar la burocracia “nada tendría que ver con propiciar la opacidad”.

“El #DecretazoPresidencial no sólo impulsa opacidad y corrupción, sino que pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Solicité a la Presidenta del @senadomexicano presentar una controversia constitucional ante la @SCJN, quien debe revisar”, remató en otra publicación.

La periodista, Denise Dresser, declaró que la “agilización de trámites burocráticos” que pretende hacer el mandatario con su nuevo acuerdo mas bien refiere a una violación de la Constitución mexicana y una evasión en la rendición de cuentas.

Lluego de anunciarse el decreto presidencial, las críticas hacia el presidente no han cesado (Foto:Twitter/@SenadoresdelPAN)

“‘Agilizar trámites burocráticos = me salto la ley, ignoro la Constitución, violo derechos, hago lo que se me da la gana, militarizo aún más al país, evado la rendición de cuentas, y me seguirán adorando porque creen que actúo en nombre del pueblo, aunque al pueblo le vaya peor”, aseveró.

Esto, luego de que el Jefe del Ejecutivo declarara que el acuerdo tiene el único objetivo de “agilizar trámites burocráticos”, de tal manera, explicó, que las obras no se detengan por dichos procedimientos.

Por su parte, el expresidente Vicente Fox Quesada indicó que este es un nuevo atropello a la transparencia y a la rendición de cuentas, así como a la democracia y al derecho a la información. “Díganme “chairos” si esto no es una dictadura total!! ¿Quién le dio el derecho?”, agregó.

“Morena dice en la Cámara de Diputados que es válido el decretazo porque no hay corrupción… no se dan cuenta que es contra el derecho y la constitución”, sentenció Margarita Zavala.

SEGUIR LEYENDO: